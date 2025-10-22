Jetzt steht fest, wann der Edeka im Brunnenzentrum in Königsbrunn schließt

Was seit dem Sommer als sehr wahrscheinlich galt, ist jetzt Gewissheit. Die Edeka-Filiale im Brunnenzentrum in Königsbrunn schließt. Die Stadt teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, wann der Laden zum letzten Mal geöffnet haben wird.

Wirtschaftsförderer Michael Vogt lässt Pressesprecherin Anke Maresch ausrichten: „Laut den uns vorliegenden Informationen ist der letzte Verkaufstag in der Edeka-Filiale am 29. November 2025.“ Edeka blieb auf Nachfrage unserer Redaktion im Sommer vage, teilte mit, dass das „Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial“ geprüft werde. Eine aktuelle Anfrage blieb bisher unbeantwortet.

Zwölf Euro pro Quadratmeter: Nachmieter für Edeka-Filiale gesucht

Gibt es einen Nachmieter? Fest steht bislang nur, dass die Ladenfläche ab Januar zur Miete angeboten wird. Knapp zwölf Euro Monatsmiete pro Quadratmeter ruft der Augsburger Makler auf, bei rund 700 Quadratmetern Verkaufs- und rund 1000 Quadratmetern Gesamtfläche. Das Inserat ist noch online.

Viele Königsbrunner haben es ab Dezember etwas weiter zum Einkaufen, auch wenn Lidl, Kaufland, Rewe und der kleine Laden „Ums Eck“ nur wenige Gehminuten vom Brunnenzentrum in der Augsburger Straße entfernt liegen. Eine 90-Jährige reagierte im Sommer im Gespräch mit unserer Redaktion mit Unverständnis auf die bevorstehende Schließung: „Warum schließt der Laden denn? Die machen hier doch gutes Geschäft.“ Der Parkplatz war an jenem Sommertag fast voll, die Edeka-Filiale gut besucht.