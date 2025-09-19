Der EHC Königsbrunn bekommt eine neue Hymne

Am heutigen Samstag um 15 Uhr bestreitet der EHC Königsbrunn daheim sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den ESC Kempten. Dies ist auch aus musikalischer Sicht ein besonderer Anlass, da das Duo Grenzenlos vor dem Spiel die neue Hymne „Hey EHC“ zum ersten Mal live aufführt.

Bianca (44) und Stefan Richter (57) aus Mittelstetten stehen seit 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne und hatten bisher um die 2000 Auftritte. Der 57-Jährige ist seit seiner Jugendzeit mit dem EHC Königsbrunn unterwegs und schreib 2011 bereits die damalige Hymne des EHC. Das Duo, welches selbst gerne Eishockey schaut und den EHC meist im Stadion von den Rängen aus unterstützt, hat nun eine neue Hymne gestaltet. „Nachdem es wieder mal Zeit wurde, hatte ich die Idee, einen weiteren Song zu schreiben und dem EHC zu widmen“, sagt Richter.

Die neue EHC-Hymne ist im hauseigenen Studio des Duos Grenzenlos entstanden

Den Text hat er selbst geschrieben. „Ich notiere mir immer und überall, wo ich bin, Texte, die mir spontan einfallen. Irgendwann ergibt sich ein Liedtext daraus.“ Daraufhin hat er im hauseigenen Studio am Klavier die Melodie komponiert. Seine Lieblingstextzeile hat er bereits gefunden. „Ey EHC, ich will treu zu dir steh’n und mein Herz für dich geben. Ey EHC, denn du bist mein Verein, das wird immer so sein.“ Bianca und Stefan Richter, die seit 2001 ein Paar sind, freuen sich sehr, die Hymne live auf dem Eis zu präsentieren. „Es bedeutet uns sehr viel, da wir damit den Verein unterstützen“, so die beiden Musiker.

Nach dieser langen gemeinsamen Zeit denkt das Duo Grenzenlos noch lange nicht ans Aufhören. „Auch nach so vielen gemeinsamen Jahren haben wir nach wie vor immer Freude an unserer Arbeit“, sagt Stefan Richter. Vor allem Teamarbeit spielt bei den beiden Musikern eine große Rolle. „Wenn man zusammenhält, kann man alles erreichen und meistern“, denn: „Klickst Du einen falschen Ton an, ist es der nächste Ton, der ihn gut oder schlecht macht“. Für das Spiel des EHC Königsbrunn gibt sich das Paar optimistisch und tippt auf einen 4:2-Heimsieg.