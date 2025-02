„Ich bin am Ende“: Er war Extremsportler, jetzt ist er nach einem Spaziergang erschöpft

Georg Friedel war Weltenbummler und Leistungssportler. Mittlerweile hat der 65-Jährige eine Pflegestufe beantragt. Den Ursprung seines Leidens sieht er in seiner ehemaligen Arbeit. Der Königsbrunner fuhr bei Rallyes mit alten Autos durch Afrika oder 7500 Kilometer an einen der nördlichsten Punkte Europas. Er erklomm einige der höchsten Gipfel in Neuseeland, Tansania, der Türkei. War Europameister im Berglauf. Nach kurzen Spaziergängen ist er heute komplett erschöpft. „Ich bin am Ende“, sagt er. Das Unternehmen Premium Aerotec kritisiert er scharf. Er ist nicht der einzige.

