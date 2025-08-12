Jahreslanges Engagement für die Schützengesellschaft

Bei der Schützengesellschaft Klosterlechfeld prägt Reinhard Hiller seit Jahrzehnten durch sein ehrenamtliches Engagement das gesellschaftliche Leben des Vereins. Aus diesem Grund überreichte Landrat Martin Sailer ihm im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Augsburg das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Bereits im Alter von zwölf Jahren trat Reinhard Hiller der Schützengesellschaft Klosterlechfeld bei. Sein Vater war damals Erster Schützenmeister und legte damit den Grundstein für die sportliche und ehrenamtliche Laufbahn seines Sohnes. Bereits in jungen Jahren feierte der Geehrte erste sportliche Erfolge: 1971 war Hiller Teil der Jugendmannschaft, die den Titel des „Landkreis-Jugendmannschaftsmeister“ gewann. Ab 1973 übernahm er erste Funktionen im Verein, zunächst als Zweiter Sportleiter und Rundenwettkampfleiter, später als Jugendleiter und Schriftführer.

Er führte den Verein über 24 Jahre lang

Von 1990 bis 1999 war Reinhard Hiller als Beisitzer aktiv, bevor er das Amt des Ersten Schützenmeisters übernahm. Mit Weitblick und Engagement führte er den Verein über 24 Jahre hinweg. Eines seiner wichtigsten Projekte war dabei die in Eigenleistung vorgenommene Planung und der Umbau eines ehemaligen Schweinestalls zum heutigen Schützenheim, das seit 2006 im Eigentum des Vereins steht und als Zentrum für sportliche wie gesellige Veranstaltungen dient.

Erste Schülermannschaft gegründet

Auch die Gründung der ersten Schülermannschaft 1999 und die konsequente Förderung von Geselligkeit, Tradition, Kameradschaft und sportlichem Erfolg tragen seine Handschrift. Im September 2023 übergab Hiller das Amt des Ersten Schützenmeisters in jüngere Hände und wurde um Ehrenschützenmeister ernannt. „Mit Ihrem unermüdlichen Einsatz für den Schützensport und die Dorfgemeinschaft haben Sie über Jahrzehnte hinweg bleibende Werte geschaffen und Generationen geprägt“, sagte Landrat Martin Sailer.

