Königsbrunner Polizeischüler gehören zu Bayerns Besten

110 Polizeischülerinnen und -schüler erhielten jüngst in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn ihre Ernennungsurkunden zur Polizeimeisterin und -meister. Sie dürfen nun zwei blaue Sterne auf der Schulterklappe tragen. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Michael Dibowski, der Zweite Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, Maximilian Wellner, sowie die Abteilungsführung der V. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) Königsbrunn.

Bester Notendurchschnitt in Bayern

In seiner Festansprache betonte Michael Dibowski die hohe Qualität und Intensität der Ausbildung, die sich in rund 4910 Unterrichtseinheiten widerspiegelt. Besonders hob er die erbrachten Leistungen hervor: Mit dem besten Notendurchschnitt bayernweit setzten die Absolventinnen und Absolventen bei der Anstellungsprüfung ein starkes Zeichen. Er erinnerte daran, dass die jungen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister bereits sehnlichst auf ihren neuen Dienststellen erwartet werden und wünschte ihnen für ihren weiteren dienstlichen Weg stets eine gesunde Rückkehr von allen Einsätzen.

Die Ausbildung ist mit einem Hindernislauf zu vergleichen

Maximilian Wellner sprach als ehemaliger Polizeibeamter – unter anderem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bobingen – den Absolventen seine Anerkennung aus und betonte die Wichtigkeit, den Polizeidienst mit Herz und gesundem Menschenverstand auszuüben. Er dankte zudem für die gute Zusammenarbeit und erinnerte an den Tag der offenen Tür, bei dem rund 15.000 Besucher vor Ort waren. Seminarleiter Robert Spengler verglich die Ausbildung mit einem Hindernislauf, bei dem es viele Herausforderungen zu meistern galt. Er betonte die engagierte Arbeit des Stammpersonals, das maßgeblich zum Ausbildungserfolg beigetragen habe. Im Anschluss ehrte Thomas Scheßl, Vorsitzender des Fördervereins der V. BPA, die drei Seminarbesten: Natalie Hörburger, Tobias Zerhoch und Lea Schmidinger.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!