Betreiber des Kiosks am Ilsesee: „Familie und Natur liegen mir am Herzen“

„Das Schönste für mich ist, dass wir als Familie zusammenarbeiten“, sagt Kadir Kelekci, Betreiber des Kiosks am Ilsesee. Und es ist wirklich ein Familienbetrieb. Die Schwestern, insgesamt fünf, unterstützen beim Service und allen Aufgaben rund um den Kiosk. Auch seine Mutter ist mit an Bord. Sie führt das Kommando in der Küche. Doch Kadir Kelekcis Familiensinn beschränkt sich nicht nur auf den engen Kreis der Familie. Er bezieht seine Gäste mit ein. Irgendwie betrachtet er den Kiosk, seine Stammgäste und die Menschen, die nur ab und zu vorbeischauen, allesamt als Familie. „Was gibt es Schöneres, als wenn die Familie einen schönen Spaziergang am See macht und dann hier bei uns einkehrt und sich wohlfühlt?“ In diesem Sinn hat er den Kiosk gestaltet. Wobei die Bezeichnung „Kiosk“ eine glatte Untertreibung ist. Eigentlich ist es ein Zwischending aus Terrasse am See, Biergarten und Bar.

