Ein Jahr nach dem Hagel: So geht es Menschen und Kommunen

Das Gerüst vor dem Haus ist eines von unzähligen im Augsburger Land, das ein Jahr nach dem Hagelunwetter immernoch oft in den Städten und Gemeinden zu sehen ist. Familie Nieß aus Wehringen hat das Tief Denis, das am 26. August 2023 Hagel, Sturm und Starkregen mit sich brachte, schlimm getroffen. „Der Schaden liegt bei 60.000 Euro“, sagt Saskia Nieß. Fenster wurden eingeschlagen, Rollläden zerstört, der Putz bröckelte von der Wand. In die Solarthermie-Anlage schlugen die über zehn Zentimeter großen Hagelkörner ein und zerstörten sie. „Es ging damals so schnell“, erinnert sich die vierfache Mutter. Die Familie sei noch spazieren gewesen, dann sei es dunkel geworden. Mitten am Vormittag. „Wir sind dann schnell nach Hause und haben noch versucht, alles reinzuholen“, sagt Nieß. Später habe man dann die Schneeschaufel rausgeholt. Mitten im August.

