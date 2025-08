Experiment entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte

Vor genau einem Jahr mussten die Tischtennisspieler des Sportvereins Untermeitingen ihre angestammte Sporthalle an der Mittelschule verlassen. Der umfassende Um- und Neubau machte einen vorübergehenden Umzug notwendig – und führte ganz nebenbei zu einer sportlichen Erfolgsgeschichte.

Es begann als Experiment

In den Übergangsräumen im Lechpark entwickelte sich eine Idee, die mittlerweile zum festen Bestandteil des Vereinslebens geworden ist: die Gründung einer eigenen Senioren-Tischtennisgruppe. Was zunächst als kleines Experiment begann, hat sich inzwischen zu einer engagierten und lebendigen Truppe ausgebaut. Knapp 20 Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 64 und 86 Jahren schwingen mittlerweile regelmäßig den Schläger. „Alle sind mit Freude und Ehrgeiz dabei – und vor allem mit jeder Menge Humor“, berichtet Hans Fischer, der als Initiator und Organisator zusammen mit Hans Weber die Gruppe von Anfang an begleitet hat.

Sport und das gesellige Miteinander

Trainiert wird zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Dabei geht es nicht nur um sportliche Aktivität, sondern auch um das gesellige Miteinander. Denn schnell wurde deutlich: Die neue Trainingsgemeinschaft ist mehr als nur ein sportlicher Treffpunkt. Gemeinsame Pausen und der Austausch abseits der Platte tragen dazu bei, dass die Senioren-Gruppe zu einem echten sozialen Treffpunkt geworden ist. Zum einjährigen Bestehen ließ es sich das Organisationsteam nicht nehmen, den Anlass gebührend zu feiern.

Prominente Gäste kommen zur Feier

Mit Bürgermeister Simon Schropp, dem Zweiten Bürgermeister Manfred Salz und der Vorsitzenden des SV Untermeitingen, Isabella Uhl, waren prominente Gäste geladen – und zeigten sich beeindruckt vom Engagement und der Atmosphäre der Gruppe. Doch die Zukunft der Gruppe steht auf wackeligen Beinen. Mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle im kommenden Jahr wird der Belegungsplan neu organisiert, Trainingszeiten und Hallenkapazitäten müssen dann neu verteilt werden. Ob die Senioren-Gruppe ihre angestammten Zeiten behalten kann, ist bislang offen.

