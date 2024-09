Ein Schuljahr ohne Abitur?

Jedes Schuljahr ist anders am Leonhard-Wagner-Gymnasium (LWG) Schwabmünchen. Doch das kommende trägt ganz besondere Züge, denn es ist fast seit Anbeginn das erste, an dem es kein Abitur gibt, eigentlich. Denn diesmal kommt es zu einer nie dagewesenen Konstellation.

Es ist Geschichte, das G8, also das Abitur nach acht Gymnasialschuljahren. Nur elf Jahre gab es diese Konstellation, die damals Kultusministerin Monika Hohlmeier zusammen mit Ministerpräsident Edmund Stoiber einführte, um die Abiturienten früher in das Arbeitsleben zu bringen. Es hat nicht so richtig funktioniert. Zu viele nahmen sich eine Auszeit, gingen auf Reisen, wechselten schnell in ein anderes Studienfach, begannen wieder von vorne. Die Folge: zurück zum bewährten G9.

Als relativ normal bezeichnete der Chef des Leonhard- -Wagner- -Gymnasiums, Alexander Pfaffendorf, s letzte G8-Schuljahr. „Die Corona-Jahre waren schwierig, hinterließen viele Spuren, vorwiegend bei den Schülern. Für sie, aber auch für die Lehrer, waren die Unmengen von Sondersituationen nicht einfach zu verkraften“, betont er, fügt aber hinzu: „Wir haben uns wieder gefunden, wieder konsolidiert, sind wieder knapp auf dem Leistungsstand wie vorher.“ Dafür waren aber viele Förderprogramme nötig, um die Schüler auf ein vor Corona normales Leistungsniveau zu bringen. Geblieben sei aber, dass die Zahl der psychisch angeschlagenen Schüler immer noch höher sei, als vor der Pandemie.

Ukrainische Förderklasse war eine Herausforderung

Eine große Belastung für das Gymnasium stellten aber auch die Förderklassen für ukrainische Schüler dar, die das System, die Mitschüler und die Lehrer vor ungeahnte Herausforderungen stellten. Zu Höchstzeiten lernten am LWG ein gutes Dutzend Ukrainerinnen und Ukrainer, für die es nicht einfach war, sich an das hiesige Niveau zu gewöhnen und sich sozial zu integrieren. „Inzwischen haben wir nur noch vier Schüler aus dem Kriegsgebiet, die es geschafft haben, sich in unsere ganz normalen Klassen zu integrieren“, erklärt Pfaffendorf.

Neu für das Gymnasium war im vergangenen Schuljahr auch, dass es eine Wissenschaftswoche gab, eine ganze Woche in der 11. Klasse, in der zu dem Oberthema Natur und Umwelt gearbeitet wurde, und zwar in jedem Schulfach mit ganz speziellen Aufgaben. Es wurde in Kleingruppen nachgedacht, wurden Ideen entwickelt, Ziele herausgestellt und am Ende eine Präsentation geboten. Die Idee dahinter: Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten, ähnlich wie an der Universität. „Diese Neuerung bedeutet einen massiven Eingriff in die Schulorganisation. Doch inzwischen ist es uns gelungen, alle Schwierigkeiten zu handeln. Dass die Grundidee gut war, das zeigen uns die schönen Ergebnisse, die von den Schülern vorgestellt wurden“, betont Pfaffendorf. Er begrüßt, dass es die Wissenschaftswoche auch in Zukunft geben wird.

Es wird in Zukunft etwa 120 Schüler mehr geben

Die Zukunft mit weitreichenden Veränderungen, sie beginnt schon im Schuljahr 24/25. Denn dann wird es wieder das G9 geben, also ein 13. Schuljahr bis zum Abitur, falls es den Schülern gelingt, die kürzest mögliche Variante zu wählen, einmal abgesehen von der Möglichkeit für hyperintelligente Schüler, einen Jahrgang oder mehrere zu überspringen. Das G9 bedeutet zuallererst, dass es zunächst für die Q12 einen neuen Lehrplan geben muss, im Jahr darauf auch für die Q13. 2025/26 wird der Endausbau gelungen sein. Das bedeutet für das LWG, dass es dann dort rund 120 Schüler mehr geben wird: „Eine große Herausforderung , vor allem räumlich. Uns bleibt nichts anders übrig, als die eineinhalb Räume, die wir an die Realschule abgegeben haben, wieder für uns zu verwenden“, so Pfaffendorf.

Die Neuerungen bedeuten aber auch, dass es 2025 kein Abitur mit dem normalen Umfang geben wird. „Wer im neuen Schuljahr in die Q12 kommt, der bekommt ja dann erst nach der Q13 seine Hochschulreife“, erklärt der Schulleiter.

Leonhard-Wagner-Gymnasium ist Auffangschule

Ein Abitur wird es 2025 aber trotzdem geben, da das LWG als sogenanntes Auffangnetz dient. „Wer nicht bestanden hat, wer pausierte oder krank war, bekommt die Chance, sein Abi bei uns nachzuholen“, so Pfaffendorf. Außerdem können die rund 50 Schüler ihre Abschlussprüfung ablegen, die nach der 10. Klasse Realschule oder Mittelschule ans Gymnasium gewechselt hatten. „Dieser Sonderweg ist eine tolle Sache, da „Spätzünder“ ihre Hochschulreife ablegen können. Mit ihnen zu arbeiten ist angenehm, weil sie gut motiviert bei der Sache sind und wissen, was sie wollen“, betont Pfaffendorf.

Im folgenden G9 werden dann diese Schüler nicht wie bisher die 10. Klasse zweimal absolvieren, einmal an der Realschule/Mittelschule und einmal am Gymnasium, sondern nur einmal, allerdings mit einer erhöhten Stundenzahl.

Ganz neu wird im kommende Schuljahr sein, dass es eine „Verfassungsviertelstunde“ im Unterricht geben wird, und zwar in drei Jahrgangsstufen und in allen Fächern, rollierend jede Woche einmal. „Die Idee ist gut, allerdings kommen wieder viele organisatorische Probleme mit großen Herausforderungen auf uns zu“, weiß Pfaffendorf.

Große Vorfreude auf das neue Hallenbad

Auf eines freut sich der Schulleiter ganz besonders: das neue Hallenbad: „Voraussichtlich können wir nach über einem Schuljahr ohne Schwimmen im März 2025 diesen wichtigen Teil des Sportunterrichts wieder aufnehmen. Das bedeutet für uns weniger Busorganisation als früher und viel mehr Schwimmzeiten für die Schüler.“

Und noch etwas freut ihn: Trotz allgemeinen Lehrermangels sieht es so aus, als könnte das Gymnasium alle Pflichtstunden komplett abhalten und zusätzlich viel Wahl- und Förderunterricht ermöglichen. Deshalb sieht Alexander Pfaffendorf der Lehrerzuweisung für da G9 gelassen entgegen.