Lagerraum in Klosterlechfeld aufgebrochen

Was wollte der oder die Unbekannten nur in der Lagerhalle im Lerchenweg in Klosterlechfeld? Das Gebäude soll in Kürze abgerissen werden. Deshalb entstand auch kein Schaden.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei wurde dort im Zeitraum zwischen 26. Juni bis Donnerstag eingebrochen. Die zuständige Inspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahlversuchs und unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)