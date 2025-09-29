Icon Menü
Einbrecher stehlen Werkzeuge: So schützen sich Häuslebauer effektiv gegen Diebstahl

Landkreis Augsburg

Einbrecher haben es häufig auf Akku-Werkzeuge abgesehen

Seit Wochen kommt es in der Region zu Baucontainer-Aufbrüchen. Wie schützen sich Häuslebauer am besten?
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Immer wieder haben Kriminelle Container auf Baustellen im Visier: Dort finden sie häufig Maschinen.
    Immer wieder haben Kriminelle Container auf Baustellen im Visier: Dort finden sie häufig Maschinen. Foto: Polizei Memmingen, oh

    Seit mehreren Wochen haben Kriminelle verstärkt Baustellen im Visier: Sie brechen vor allem Baucontainer auf und entwenden daraus Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Besonders häufig verschwinden Maschinen, die mit Akkus betrieben werden. Klar: Sie lassen sich schnell abtransportieren. Der Schaden durch die Einbrüche übersteigt mittlerweile 40.000 Euro. Was die Polizei tut und wie sich Häuslebauer schützen können, zeigt der kleine Überblick.

