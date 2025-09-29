Einbrecher haben es häufig auf Akku-Werkzeuge abgesehen

Seit mehreren Wochen haben Kriminelle verstärkt Baustellen im Visier: Sie brechen vor allem Baucontainer auf und entwenden daraus Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Besonders häufig verschwinden Maschinen, die mit Akkus betrieben werden. Klar: Sie lassen sich schnell abtransportieren. Der Schaden durch die Einbrüche übersteigt mittlerweile 40.000 Euro. Was die Polizei tut und wie sich Häuslebauer schützen können, zeigt der kleine Überblick.

Maximilian Czysz

Polizei

Schwabmünchen