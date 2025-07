Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in eine Apotheke in der Lindauer Straße in Großaitingen eingebrochen. Unbekannte erbeuteten einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag.

Polzei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nach diesem schweren Diebstahl und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)