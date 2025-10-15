Wieder Einbruch in Königsbrunn

In der Donauwörther Straße in Königsbrunn gab es einen weiteren Einbruch: Laut Polizei drangen im Zeitraum von Sonntag, 13 Uhr, bis Dienstag, 14.30 Uhr, ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung ein.

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Bereits am Montag kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße. Als der Unbekannte auf den 61-jährigen Bewohner traf, flüchtete er sofort.

Polizei hat eine Beschreibung

Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Täter wird so beschrieben: Er ist 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hat ein rundliches Gesicht und kurze Haare. (AZ)