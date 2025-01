Einbruch in Schwabmünchener Schule

In die Schule im Breitweg in Schwabmünchen wurde im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag eingebrochen. Um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen, wurden mehrere Fenster beschädigt, heißt es in der Polizeimeldung. In der Schule kam es zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Zudem wurde ein Fernseher entwendet. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Vor zwei Wochen kam es schon einmal zu einem Einbruch in dem Schulkomplex im Breitweg.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)