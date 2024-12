Einbruch auf der Baustelle der Schwimmhalle Schwabmünchen

In die Baustelle der neuen Lehrschwimmhalle in Schwabmünchen wurde am Samstagvormittag eingebrochen. Zudem wurden laut Polizeimeldung Teile der Inneneinrichtung massiv verschmutzt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht geklärt, bewegt sich aber im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen dieses Einbruchs und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)