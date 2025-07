Einbrecher beschädigt Glastüre und knackt die Kasse in einem Gewerbebetrieb

Ein Unbekannter ist in einen Gewerbebetrieb in der Nördlichen Hauptstraße 12a in Wehringen eingebrochen. Er brach die Glasschiebetüre und die Kasse auf. Der Beuteschaden beträgt etwa 150 Euro, der Sachschaden zirka 8000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, 22. Juli, zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)

