Einbruchsspuren an Vereinsheim entdeckt – Polizei ermittelt in Großaitingen

Großaitingen

Einbruchsspuren an der Tür eines Vereinsheims in Großaitingen

An der Tür des Vereinsheims in der Schützenstraße hat die Polizei Hebelspuren entdeckt. Die Täter sollen aber nicht ins Gebäude gekommen sein.
    Spuren eines versuchten Einbruchs hat die Polizei an einer Tür des Vereinsheims in Großaitingen gefunden.
    Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Die Eingangstür eines Vereinsheims in der Schützenstraße ist in Großaitingen beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Hebelspuren handelt, die in der Zeit von Donnerstag, 16. Oktober, bis Samstag, 18. Oktober, entstanden sind. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Ins Gebäude sind die Täter nicht gelangt. Die Polizei in Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon (08232) 9606-0. (AZ)

