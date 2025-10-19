Einbruchsspuren an der Tür eines Vereinsheims in Großaitingen

Die Eingangstür eines Vereinsheims in der Schützenstraße ist in Großaitingen beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Hebelspuren handelt, die in der Zeit von Donnerstag, 16. Oktober, bis Samstag, 18. Oktober, entstanden sind. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Ins Gebäude sind die Täter nicht gelangt. Die Polizei in Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon (08232) 9606-0. (AZ)

