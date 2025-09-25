Icon Menü
Einkaufswagen voller Waren: 35-Jähriger in Untermeitingen beim Diebstahl ertappt

Untermeitingen

Einkaufswagen voll und nicht bezahlt

Ein 35-Jähriger versucht in einem Untermeitinger Supermarkt Waren zu stehlen. Angestellte des Marktes stellen den Mann auf dem Parkplatz.
    Mit einem vollen Wagen hat ein Mann in Untermeitingen ohne zu zahlen einen Supermarkt verlassen.
    Mit einem vollen Wagen hat ein Mann in Untermeitingen ohne zu zahlen einen Supermarkt verlassen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (Archiv)

    Am Mittwoch befand sich ein 33-jähriger Mann um 17:15 Uhr in einem Supermarkt in der Straße „Am Lechring“. Dort füllte er einen Einkaufswagen komplett mit Waren und verließ einfach die Geschäftsräume, ohne diese zu bezahlen. Angestellte konnten den Ladendieb auf dem Parkplatz stellen und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten sich in dem Einkaufswagen Waren im Wert von 171 Euro befunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Ladendiebstahls aufgenommen.

