Einkaufswagen voll und nicht bezahlt

Am Mittwoch befand sich ein 33-jähriger Mann um 17:15 Uhr in einem Supermarkt in der Straße „Am Lechring“. Dort füllte er einen Einkaufswagen komplett mit Waren und verließ einfach die Geschäftsräume, ohne diese zu bezahlen. Angestellte konnten den Ladendieb auf dem Parkplatz stellen und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten sich in dem Einkaufswagen Waren im Wert von 171 Euro befunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Ladendiebstahls aufgenommen.
Untermeitingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden