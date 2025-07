Neues Feuerwehrfahrzeug eingeweiht

Mit einer Messe an der Christophorus-Kapelle bei der Wertachbrücke weihte Pfarrer Hubert Ratzinger das neue Flaggschiff der Feuerwehr Großaitingen ein. Es ist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vom Typ HLF 20. Kommandant Markus Lehle sprach von einem Quantensprung gegenüber dem seit 1989 eingesetzten bisherigen Löschfahrzeug. Das neue Fahrzeug verfügt unter anderem über einen akkubetriebenen hydraulischen Rettungssatz. „Damit werden unsere Möglichkeiten zur Rettung von Menschen wesentlich verbessert, denn mit unseren Fahrzeugen dienen wir den Menschen in der Gemeinde“, sagte der Kommandant. An der Einweihung nahmen neben den Großaitinger Feuerwehrleuten und der Pfarrgemeinde auch Bürgermeister Erwin Goßner und Kreisbrandmeister Peter Lenzke teil. (rony)

