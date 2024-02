Landkreis Augsburg

Zehntausende neue Einwohner ziehen in den Landkreis Augsburg

Plus Wie sieht der Landkreis Augsburg in zehn Jahren aus? Dieser Frage gehen wir in einer Serie nach. Das Augsburger Land nähert sich der 300.000-Einwohner-Marke.

Eigentlich würde der Landkreis Augsburg schrumpfen. Zumindest, wenn man die zu erwartenden Geburten mit den Sterbefällen der kommenden Jahre und Jahrzehnte verrechnet. Auf dieses Ergebnis kommen die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamtes für Statistik in ihrer Bevölkerungsvorausberechnung. Dennoch gehen sie fest davon aus, dass das Augsburger Land wächst. Deutlich sogar.

In einer neuen Serie befasst unsere Redaktion sich mit der Frage: Wie sieht der Landkreis Augsburg in zehn Jahren aus? Und startet mit einem Blick auf die Bevölkerung. Der Widerspruch aus einem wachsenden Landkreis trotz Sterberaten, die über den Geburtenraten liegen, lässt sich durch das erklären, was in der Fachsprache "Wanderungsgewinne" genannt wird. Denn während der Landkreis ohne Menschen, die aus andere Regionen herziehen, in den kommenden zehn Jahren laut den Statistikern um einige Prozent schrumpfen würde, sorgen Zuzügler dafür, dass er deutlich wachsen wird. Diese Tendenz trifft auf den gesamten Freistaat zu. Aber nur eine Handvoll Landkreise in ganz Bayern sind laut Prognose ein beliebteres Ziel für einen Umzug. In Schwaben, dem am stärksten wachsenden Regierungsbezirk, ist es lediglich das Unterallgäu.

