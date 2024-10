Explodieren die Kosten für Brandschutz und Renovierung der Eisarena?

Wegen Mängeln beim Brandschutz musste die Eisarena in Königsbrunn im Frühjahr dicht machen. Der Trainingsbetrieb ist wieder angelaufen. Am 25. Oktober wird Eishockey gespielt, dann empfängt der EHC die Devils aus Ulm und Neu-Ulm. Um den Brandschutz-Anforderungen rechtzeitig gerecht zu werden, musste die Stadt Geld in die Hand nehmen. 1,5 Millionen seien heuer nötig gewesen, erklärte Bürgermeister Franz Feigl (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Die größten Kosten stehen noch bevor.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisarena Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brandschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis