Königsbrunn bleibt Derbysieger in Schongau

Der EHC Königsbrunn gewinnt verdient mit 4:1 sein Auswärtsspiel bei den "Mammuts" der EA Schongau. Dabei zeigten die Brunnenstädter eine ansprechende Leistung und gewinnen nach den Niederlagen der letzten Spielzeiten endlich wieder bei den Oberbayern.

Man merkte dem EHC an, dass sich die Mannschaft viel vorgenommen hatte, Königsbrunn legte gleich von Beginn an mit viel Tempo los und suchte den Abschluss. Die Brunnenstädter checkten aggressiv nach vorne, aber die Mammuts verteidigten ihr Drittel gut und störten die Bemühungen der Gäste. Wie aus heiterem Himmel und etwas glücklich fiel dann in der vierten Spielminute der erste Treffer, allerdings für Schongau. Doch der EHC ließ sich davon nicht beirren und spielte konzentriert weiter. Gleich mit dem ersten Überzahlspiel konnte Königsbrunn in der 10. Spielminute ausgleichen, Hayden Trupp zog von der blauen Linie ab und netzte zum 1:1 ein. Nur eine Minute später hatte der EHC gleich die nächste Großchance, die aber ohne Torerfolg blieb. Der EHC blieb dran, in der 17. Minute hatte Mika Reuter die Führung auf der Kelle, doch ein Schongauer konnte die Scheibe noch von der Torlinie wegschlagen. Nur eine Minute später folgte ein Pfostentreffer der Brunnenstädter, aber bis zur ersten Pause fielen keine Tore mehr. Mit dem für die Mammuts etwas schmeichelhaften Remis gingen beide Mannschaften ein erstes Mal in die Kabinen.

Nach dem Pausentee präsentierten sich die Gastgeber aggressiver und kamen jetzt besser in die Begegnung, es war nun ein Spiel auf Augenhöhe. Der EHC hatte zunächst mehr von der Partie und kam in der 29, Spielminute durch den Treffer von Leon Steinberger zur 2:1 Führung. Die Mammuts antworteten mit wütenden Angriffen, doch die Bemühungen der Gastgeber bleiben erfolglos. In der 38. Spielminute gerieten die Königsbrunner dann in doppelte Unterzahl und durften sich bei Goalie Stefan Vajs bedanken, der keine Schongauer Treffer zuließ. In einfacher Unterzahl wäre dem EHC noch fast ein Treffer gelungen, doch auch der Schongauer Keeper war auf der Hut und vereitelte das dritte Königsbrunner Tor, ehe es ein letztes Mal in die Kabinen ging.

Im letzten Drittel legte Königsbrunn wieder stark los und agierte druckvoll mit viel Zug zum Tor. In der 43. Spielminute belohnten sich die Brunnenstädter nach Scheibeneroberung durch Steinberger mit dem 3:1, Florian Döring nutzte die Unordnung vor dem Tor und netzte im zweiten Anlauf eiskalt per Rückhand ein. Danach hatte Königsbrunn Chancen im Minutentakt, ehe sich Schongau wieder fing. In der 50. Spielminute traf dann allerdings Dominic Erdt ins Tor, dieses Mal mit einem Schlagschuss wie ein Strahl von der blauen Linie. Mit dem 4:1 hatte man den Mammuts den Zahn gezogen. In der 55. Spielminute hatte Simon Maucher den Anschlusstreffer auf dem Schläger, doch Königsbrunns Goalie Vajs parierte den Schuss und hielt seinen Kasten sauber. Der EHC spielte die letzten Minuten mit viel Tempo herunter und gewann am Ende mit 4:1 in Schongau.

Königsbrunns Trainer zufrieden

Der EHC holt sich hochverdient wichtige drei Punkte gegen einen unbequemen Gegner, der nur im zweiten Abschnitt die Brunnenstädter ärgern konnte. Königsbrunns Coach Bobby Linke freute sich über den Sieg: „Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel werden wird. Schongau ist eine gute Mannschaft mit viel Herzblut, die spielen zuhause sehr unbequem. Das Eis war für beide Teams nicht so optimal, was dem Stadion und dem Wetter im November geschuldet ist. Zu Beginn war es ein offener Schlagabtausch, im zweiten Drittel war dann viel mehr Hitze im Spiel mit vielen Strafzeiten. Wir haben das in Unterzahl gut verteidigt, in Überzahl aber nicht getroffen. Die Führung vor dem letzten Drittel hat uns natürlich in die Karten gespielt, Schongau musste da mehr riskieren. Wir waren aber hinten sattelfest und vorne immer gefährlich. Die Begegnung war bis fünf Minuten vor Ende noch gefährlich, weil Schongau da noch Spieler hat, die so eine Partie noch drehen können. Mich freut es, dass wir heute mit vier Reihen agieren und einem jungen neuen Spieler Eiszeiten geben konnten. Der hat das wirklich gut gemacht, ich hoffe er wird noch einige Partien für uns absolvieren.“

Tore: 1:0 Müller (Lautenbacher, Höfler) (4.), 1:1 Trupp (Sternheimer) (10.), 1:2 Steinberger (Reuter) (29.), 1:3 Döring (Erdt, Steinberger) (43.), 1:4 Erdt (Steinberger, Reuter) (50.)

Strafminuten: EA Schongau 12 EHC Königsbrunn 6

Zuschauer: 266