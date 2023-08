Weitere wichtige Verlängerungen beim EHC Königsbrunn

Für die bald beginnende Saison in der Eishockey Bayernliga baut der Titelverteidiger EHC Königsbrunn weiter am Kader. Drei Meisterspieler bleiben weiter an Bord.

Die kommende Saison der Bayernliga steht nun kurz bevor, schon am 1. September startet der EHC Königsbrunn mit einem Freundschaftspiel gegen Füssen in die Testspielphase. Nun gab der Verein weitere Verlängerungen bekannt, mit Timo Weiss, Julian Becher und Dennis Tausend setzen die Brunnenstädter weiter auf bewährte Spieler für die kommende Spielzeit. Goalie Timo Weiss wechselte in der letzten Saison vom Bezirksligisten EV Königsbrunn zum EHC und wagte den Schritt in die höchste bayerische Spielklasse. Dabei konnte sich der 22-jährige als Teamplayer empfehlen, aber auch durch Leistung überzeugen. Viele Fans werden sich an die Auswärtspartie in Kempten erinnern, als der EHC ersatzgeschwächt angereist war und einen Rückhalt im Tor benötigte. Timo Weiss hielt damals die Mannschaft bravourös im Spiel und zeigte dann im entscheidenden Penaltyschießen, dass auf ihn Verlass ist. Dank zweier bärenstarker Saves holte sich Königsbrunn wichtige Punkte in einer schwierigen Phase der Saison.

Erfolgreiches Sturmduo bleibt erhalten

Der offensivstarke Julian Becher kam 2019 aus Memmingen nach Königsbrunn und war maßgeblich am letztjährigen Erfolg der Mannschaft beteiligt. Dabei setzte der 25-jährige Angreifer immer taktische Anweisungen des Trainers um und konnte auch defensiv überzeugen. In den Playoffs kassierte seine Reihe die wenigsten Gegentore und sorgte im Gegenzug immer für viel Unruhe im gegnerischen Drittel. Trotz seiner beruflichen Belastung mit Schichtdienst wird er auch künftig die Farben der Königsbrunner tragen. Sein Sturmpartner Dennis Tausend wechselte 2021 vom Landesligisten Burgau in die Brunnenstadt und ist seitdem Stammspieler. Durch seine kompromisslose Spielweise und enormen Einsatz avancierte der 30-jährige Routinier schnell zum Publikumsliebling und setzte auch spielerische Akzente. Als ein Aggressive Leader stach er aus der ansonsten sehr ausgeglichenen Mannschaft hervor, zeigte immer den unbedingten Willen zum Sieg und war seinen jüngeren Mitspielern ein Vorbild.

Coach Bobby Linke freut sich über die Verlängerungen

Coach Bobby Linke ist voll des Lobes für die drei Spieler: „Timo hat letzte Saison seine Chance bei uns genutzt und durch Verlässlichkeit und Fleiß seinen Platz im Team erarbeitet. Er wird auch weiterhin wichtige Spielminuten in der Bayernliga für seine persönliche Entwicklung sammeln. Julian und Dennis haben letzte Saison durch unglaubliche taktische Disziplin und Leidenschaft überzeugen können. Ich bin mir sicher, dass beide unserem Kader einen qualitativen Schub geben und auf Einsatzzeiten brennen.“