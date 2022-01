Der EHC Königsbrunn vergibt in Überzahl die Siegchance

Plus Nach der Niederlage gegen Geretsried hat das Königsbrunner Eishockey Team kaum noch Chancen auf einen Platz in den Aufstiegsplayoffs. Woran es diesmal hapert.

Mit 2:3 verliert der EHC Königsbrunn auch sein Heimspiel gegen die "River Rats" des ESC Geretsried. Dabei waren die Brunnenstädter lange die spielbestimmende Mannschaft. Geretsried trat mit 14 Feldspielern und einem neuen Coach an. Randy Neal stand das erste Mal für die River Rats hinter der Bande. Königsbrunn konnte wie schon am Sonntag mit 16 Feldspielern auflaufen.