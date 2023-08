Der Königsbrunner Kader steht

Das erste Testspiel steht für die Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn an. Was sich beim Kader noch getan hat.

Die eishockeyfreie Zeit hat nun ein Ende, am Freitag schon startet der EHC Königsbrunn auswärts ab 19.30 Uhr mit seinem ersten Testspiel gegen den EV Füssen. Unter der Woche gab der Verein nun mit zwei Verlängerungen und einem Abgang das Ende seiner Kaderplanung bekannt.

Der 31-jährige US-Amerikaner Hayden Trupp ist schon seit 2015 beim EHC Königsbrunn, während der Saison 2020/21 versuchte der Kontingentspieler sein Glück in der Oberliga. Nach einem Jahr beim HC Landsberg kehrte er aber wieder in die Brunnenstadt zurück und war in der letzten Saison Teil des Meisterteams. Der in Anchorage/Alaska geborene Stürmer absolvierte 138 Partien für den EHC Königsbrunn und erzielte insgesamt 176 Scorerpunkte für die Brunnenstädter. Trupp beherrscht aber auch das Spiel in der Defensive, was er in der letzten Saison eindrucksvoll beweisen konnte. Als beim EHC die Hintermannschaft unterbesetzt war, half er als Verteidiger aus und sorgte mit seinem Tempo für gefährliche Gegenstöße. In der neuen Saison wird er auch weiterhin die Königsbrunner Farben tragen.

Als zweiten Kontingentspieler wird Toms Prokopovics auch künftig für die Brunnenstädter auf Torejagd gehen. Der 21-jährige Lette wechselt vor der letzten Saison von den Chemnitz Crashers aus der Regionalliga Ost nach Königsbrunn. Während seiner Zeit in Sachsen holte sich der junge Angreifer in 20 Pflichtspielen 46 Scorerpunkte, er traf 17-mal und legte 29 weitere Tore auf. Auch in Königsbrunn konnte er überzeugen, für den EHC holte er in 33 Spielen insgesamt 37 Scorerpunkte. Vor allem in den Play-offs wusste der talentierte Angreifer in der Reihe mit Viktor Shakhvorostov zu überzeugen. In diesem Jahr will Prokopovics einen weiteren Schritt nach vorne machen und eine größere Rolle in der Offensive übernehmen.

Königsbrunns Coach Bobby Linke kennt beide Spieler sehr gut: „Mit Toms und Hayden haben wir Schlüsselpositionen besetzen können. Toms kam letztes Jahr und wir waren von seinem Potenzial überzeugt. Er hat sich zu einem Führungsspieler bei uns entwickelt. Wenn er weiter so akribisch trainiert und an seiner Torgefahr arbeitet, wird sein Weg weit nach oben führen. Hayden war mit Sicherheit nicht zufrieden, wie die Saison verlaufen ist. Er wird dieses Jahr eine komplett neue Rolle bekommen, die ihm dabei helfen soll, seine Stärken besser ins Team einzubringen. Bereits die ersten Eiseinheiten bestätigen mir diesen Schritt und ich wünsche ihm eine verletzungsfreie Saison und dass er seine Leichtigkeit sowie den Spaß am Spiel nicht verliert.“

Allerdings gab der Verein auch bekannt, dass Max Lukes in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den EHC Königsbrunn auflaufen wird. Der Vorstand bemühte sich um eine Verlängerung mit dem starken Angreifer, doch der 27-jährige Top-Scorer will sich nun auf eine künftige Laufbahn als Schiedsrichter konzentrieren.

Am Freitag reist Königsbrunn nun ins Ostallgäu zum Altmeister EV Füssen. Der Verein aus der Oberliga stand zuletzt in den Schlagzeilen, da ihm vor Saisonstart zunächst die Lizenz verweigert wurde. Doch Verein, Fans und Sponsoren schafften es innerhalb kürzester Zeit, 70000 Euro zu sammeln und konnten so einen Abstieg ins Ungewisse verhindern. Der EV Füssen wird nun ein weiteres Jahr Oberliga-Eishockey bieten können und startet wie auch der EHC mit der Partie am Freitag in die Testspielphase. Im Füssener Tor steht übrigens mit Benedikt Hötzinger der Sohn von Michael Hötzinger, der in den 80er Jahren für den TSV Königsbrunn stürmte und dessen Schlagschuss gefürchtet war.

Auf den EHC Königsbrunn wartet ein hochklassiger Gegner, der zwar auf vielen Positionen neu aufgestellt ist, aber viel Qualität im Kader hat. EHC-Coach Bobby Linke freut sich schon auf das erste Testspiel: „Obwohl das erste Spiel mir sehr früh kommt und wir noch sehr wenig an spielspezifischen Abläufen arbeiten konnten, freuen wir uns auf die Herausforderung beim Altmeister. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um Formationen zu testen. Die Jungs brennen auf die Spiele und wir werden sehen, welche Erkenntnisse wir aus der ersten Partie mitnehmen können.“