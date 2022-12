Der nächste Prüfstein für den EHC Königsbrunn

Der EHC Königsbrunn hat an diesem Wochenende nur ein Spiel vor sich, am Freitag geht es ab 19.30 Uhr auswärts gegen die Sharks des ESC Kempten.

Der EHC traf vor gut einem Monat zuletzt auf die Sharks. In Königsbrunn präsentierte sich Kempten als kampfstarker und gleichwertiger Gegner mit ähnlicher Spielanlage. Damals entschied Hayden Trupp durch seinen Treffer in Overtime die Partie für die Brunnenstädter und erkämpfte den Zusatzpunkt, aber auch die Gäste nahmen einen Punkt mit nach Hause. Danach hatte der ESC einen Lauf und siegte in den nächsten drei Begegnungen.

Trainerwechsel in Kempten

In Miesbach entführten die Sharks im folgenden Spiel einen Punkt, kamen aber zu Hause gegen Erding mit 1:6 unter die Räder. Nach der schmerzlichen Niederlage kam es daraufhin zu einer personellen Änderung, Coach Brad Miller und der Verein gingen getrennte Wege. In der nächsten Begegnung zu Hause gegen Geretsried stand schon der neue Trainer und gebürtige Füssener Harald Waibel hinter der Bande, doch im ersten Spiel setzte es die erste Niederlage, wenn auch in Overtime. Letzten Sonntag in Schongau verlor der ESC dann denkbar knapp mit 4:5 und steht nun seit drei Spielen auf dem achten Tabellenrang. Dieser berechtigt zwar für die Teilnahme zur Aufstiegsrunde, doch auf Platz neun sind es nur drei Punkte Abstand.

Dabei zählt Kempten nominell zu den stärksten Teams der Liga, der Kader kann sich sehen lassen. Topscorer der Sharks ist der 29-jährige Lars Grözinger, der schon im Hinspiel eine überragende Partie zeigte und auch zuletzt in Schongau seine Topform bewies. Die Offensive der Allgäuer ist gespickt mit torgefährlichen Offensivkräften. Sowohl Nikolas Oppenberger, Anton Zimmer, Maximilian Schäffler als auch die beiden tschechischen Kontingentspieler Rostislav Martynek und Dan Przybyla haben in dieser Saison mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel erzielt. Der Mix aus erfahrenen und jungen Talenten will in der Tabelle wieder weiter nach oben und gegen Königsbrunn wichtige drei Punkte holen.

Der EHC hatte zuletzt mit vielen Ausfällen zu kämpfen, die Liste der Verletzten war länger als die Mannschaftaustellung am Sonntag. Nicht mit im Kader standen Alexander Strehler, Nico Baur, Lukas Häckelsmiller, Peter Brückner, Gustav Veisert, Max Petzold und der gesperrte Jeffrey Szwez. Michael Rudolph wollte zwar unbedingt spielen, wurde aber vom Trainer wieder auf die Bank gesetzt, die Gesundheit des Spielers ging vor. Zumindest Szwez wird wieder im Aufgebot stehen, ob mehr als elf Feldspieler gegen Kempten auflaufen können, steht noch nicht fest.

Für Coach Bobby Linke ist die Ausfallmisere keine neue Situation: "Kempten ist gerade in einer gefährlichen Lage. Die wissen, worum es geht, und müssen unbedingt punkten, da gilt es für uns am Freitag ein gutes Spiel abzuliefern. Wir wollen kein Kanonenfutter sein für Mannschaften, die alles in die Waagschale werfen, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Die treten wie in den letzten Spielen mit voller Kapelle an, wenn die Sharks mal ins Laufen kommen, wird es sehr schwer werden. Denn unser Kader läuft immer noch auf Sparflamme, es werden bis Freitag keine Spieler zurückkommen. Es sind aber seit dem letzten Wochenende wieder zwei, drei Spieler mehr, die angeschlagen sind."