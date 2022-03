Eishockey

EHC Königsbrunn bleibt in der Bayernliga

Auch in der kommenden Saison wird Bayernliga-Eishockey in Königsbrunn zu sehen sein.

Plus Der EHC Königsbrunn wird auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Bayernliga spielen.

Von Norbert Staub

Nun ist es amtlich, was von den Verantwortlichen beim EHC Königsbrunn schon länger gemutmaßt wurde: In der Eishockey-Bayernliga wird es in dieser Saison keinen Absteiger geben. Die Königsbrunner, die beim 3:4 nach Penaltyschießen gegen Erding am vergangenen Sonntag ihr letztes Saisonspiel gemacht hatten, stehen derzeit auf dem vorletzten Platz in der Abstiegsrunde. Es stehen aber am Wochenende noch Begegnungen in der Bayernliga an.

