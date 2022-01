EHC Königsbrunn feiert geglückte Revanche vor ausverkaufter Kulisse

Plus Mit 7:3 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die "Sharks" des ESC Kempten. Dabei legten die Brunnenstädter in einem starken ersten Drittel früh den Grundstein für den Sieg.

Kempten reiste mit reduziertem Kader an und konnte nur 13 Feldspieler aufbieten. Königsbrunn startete mit 14. Denn auch der EHC hatte mit Ausfällen zu kämpfen. Neben den Langzeitverletzten Rudolph und Barchmann fehlten Becher, Szegedin und Sander. Am Ende könnte die Heimmannschaft die Ausfälle aber deutlich besser kompensieren.