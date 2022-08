EHC Königsbrunn trauert um Rudolf Bertele

Der langjährige Betreuer des EHC Königsbrunn Rudolf Bertele ist gestorben. Dies gibt der Verein jetzt bekannt.

Rudolf Bertele ist tot. Der langjährige Betreuer des Eishockeyteams starb am vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren. Seit der Vereinsgründung war Rudolf Bertele im EHC Königsbrunn aktiv. Fast 50 Jahre half er, wenn Not am Mann war. "Der wahrscheinlich dienstälteste Betreuer im deutschen Eishockey lebte uns Seriosität, Pflichtbewusstsein und Kampfgeist vor und war uns immer ein Vorbild. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke, die wir mit unseren liebevollen Erinnerungen und Gedanken zwar füllen, aber niemals schließen werden können. Ein herzlicher, hilfsbereiter, sehr bescheidener und optimistischer Mensch lässt uns unendlich dankbar und zutiefst betrübt zurück. Unser Mitgefühl gilt der Familie", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. (AZ)