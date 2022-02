Eishockey

09:55 Uhr

EHC Königsbrunn verliert nach desolater Leistung im zweiten Drittel

Eishockey Tim Bullnheimer (in Schwarz) war zwar an allen Königsbrunner Treffern beteiligt, angesichts der Niederlage konnte er sich nicht wirklich darüber freuen.

Plus Eine verdiente 4:9-Klatsche müssen die Eishockey-Spieler des EHC Königsbrunn einstecken. Sechs Gegentore kassiert man allein im zweiten Drittel.

Von Horst Plate

Der EHC Königsbrunn verlor mit 4:9 sein Heimspiel gegen die "Devils" des VfE Ulm/Neu-Ulm. Dabei zeigten sich die Gäste in allen Belangen überlegen und als verdienter Sieger gegen die Brunnenstädter, denen nichts gelang und die einen gebrauchten Tag erwischten. Die Gäste reisten mit 17 Feldspielern an, Königsbrunn trat mit 16 an. Zwei Spieler des EHC konnten sich für das Spiel freitesten, und mit Michael Rudolph und Hayden Trupp kehrten zwei Verletzte in den Kader zurück.

