EHC Königsbrunn verpflichtet Routinier für den Angriff

Einen Neuzugang und einen Abgang vermeldet der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn.

Zuletzt war es ruhig um den EHC Königsbrunn, doch hinter den Kulissen wurde fleißig am Kader für die neue Saison gebastelt. Nun gab der Verein offiziell die Verpflichtung von Florian Döring bekannt.

In der Vorsaison lief der 26-jährige Stürmer noch für die Devils aus Ulm auf. Erlernt hat er sein Handwerk beim ESV Türkheim. Nach Gastspielen in Kaufbeuren und Landsberg spielte er ab 2015 in der Landesliga für die Wölfe aus Bad Wörishofen und zählte dort zu den Leistungsträgern in der Mannschaft. 2018 wechselte er zusammen mit seinen Teamkollegen Peter Brückner und Marius Dörner nach Ulm und stieg dann 2020 in die Bayernliga auf. Der agile Angreifer überzeugte durch seine Schnelligkeit und Durchschlagskraft und wurde 2022 Kapitän der Ulmer Mannschaft. Für die Devils erzielte der Offensivspezialist in 111 absolvierten Partien insgesamt 117 Punkte. Nun will sich Döring in Königsbrunn einer neuen Herausforderung stellen und sein Können beweisen.

Königsbrunns Vorsitzender Tim Bertele freut sich über die Neuverpflichtung: "Mit Flo Döring bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, seine Leader-Qualitäten hat er bereits als Captain in Ulm bewiesen. Unser Coach Bobby Linke arbeitete in der Vergangenheit schon viele Spielzeiten mit ihm zusammen, er passt hervorragend in unser Spielsystem. Gleichzeitig verabschieden wir Jeff Szwez und bedanken uns für seinen Einsatz bei uns. Er war 2018 maßgeblich am Aufstieg in die Bayernliga beteiligt und ist immer gern bei uns im Stadion willkommen. Damit schreitet die Verjüngung der Mannschaft weiterhin voran. Weitere Neuverpflichtungen junger und talentierter Spieler schließe ich daher nicht aus."