Eishockey

06:49 Uhr

Der EHC Königsbrunn verpflichtet zwei Neuzugänge

Jakub Bitomsky (rechts) und seine Kollegen vom EHC Königsbrunn müssen am Sonntag gegen Pfaffenhofen ran.

Plus Für den EHC Königsbrunn beginnt der Kampf um den Klassenerhalt: Für die Play-downs hat man zwei Neuzugänge verpflichtet.

Von Horst Plate

Die für Freitag geplante Partie bei den Devils des VfE Ulm/Neu-Ulm wurde abgesagt, weil die Ulmer zahlreiche Corona-Erkrankte in ihren Reihen haben. Am Sonntag erwarten die Königsbrunner ab 18 Uhr die Icehogs EC Pfaffenhofen in heimischer Arena.

