EHC Königsbrunn verschenkt den Sieg in Ulm

Plus Mit 3:4 verliert der EHC Königsbrunn gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Partie ist bis kurz vor Spielende offen, am Ende setzt sich die präsentere Mannschaft durch.

Vor dem Spiel gab es bei Um eine gravierende personelle Veränderung. Nachdem die Devils am Freitag ihr Heimspiel gegen Erding mit 0:9 verloren hatten, reagierte der Vorstand und zog seine Konsequenzen aus der sehr deutlichen Niederlage. Wie am Samstag bekannt wurde, entband der Verein Trainer Robert Linke mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Gegen den EHC übernahm zunächst das Interims-Trainergespann, Martin Jainz und Alexander Jäger, das Coaching.