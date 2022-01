Eishockey: Teuer erkaufter Sieg für den EHC Königsbrunn

Plus Der EHC Königsbrunn hat in der Abstiegsrunde sein erstes Spiel gewonnen. Warum der Sieg teuer erkauft war.

Mit 6:5 nach Verlängerung gewann der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die Icehogs des EC Pfaffenhofen. Die Brunnenstädter hatten in der hart geführten und hoch spannenden Begegnung das bessere Ende für sich und holten sich zwei wichtige erste Punkte im Kampf um den Abstieg.