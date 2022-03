Fragezeichen vor den letzten Saisonspielen des EHC Königsbrunn

Die letzten beiden Spiele stehen für den EHC Königsbrunn am Wochenende an - doch noch ist unklar, wie es in Sachen Abstieg weitergeht.

"Klar ist, dass es die geplanten Play-downs der vier Letztplatzierten in der Bayernliga-Abstiegsrunde aus terminlichen Gründen nicht stattfinden werden", sagt Tim Bertele, Vorsitzender des EHC Königsbrunn, der vor den beiden Spielen am Wochenende auf dem vorletzten Platz steht. Ob es trotzdem einen Absteiger gibt, ist nach wie vor ungewiss. "In der eine Klasse höheren Oberliga wurde vor Kurzem entschieden, dass es keinen Absteiger gibt, und deshalb ist es eigentlich nur logisch, in der Bayernliga genauso zu verfahren. "Offiziell ist aber noch nichts", sagt Tim Bertele.

Der EHC hat am kommenden Wochenende seine letzten beiden Saisonspiele auf dem Programm. Am Freitag geht es ab 20 Uhr zunächst auf heimischen Eis gegen die River Rats des ESC Geretsried, am Sonntag spielen die Brunnenstädter dann in Erding gegen die Gladiators. Spielbeginn ist ab 18 Uhr.

An die Mannschaft aus Geretsried hat der EHC keine guten Erinnerungen, alle Partien der laufenden Saison wurden knapp verloren. Anfang Januar setzte es auswärts zunächst eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung. Im Rückspiel verloren die Brunnenstädter dann mit 2:3. In den Play-downs siegten die River Rats Anfang Februar erneut mit 4:2 und wollen am Freitag drei weitere Punkte aus Königsbrunn entführen. Zuletzt schlug der ESC in heimischer Eisarena Schweinfurt mit 4:3, in der Play-down Tabelle belegt die Mannschaft den zweiten Platz. Topscorer der River Rats sind die beiden Tschechen Marek Haloda und Ondrej Horváth, in den bisherigen Aufeinandertreffen machten diese Spieler den Unterschied aus.

Positive Bilanz gegen Erding

Gegen Erding sieht die Bilanz der Brunnenstädter ganz anders aus, unter dem Strich stehen drei Siege für den EHC. In der Vorrunde gewann der EHC zuerst zu Hause und dann auswärts mit 4:1. Anfang Februar folgte in der heimischen Eisarena ein weiterer Sieg. Königsbrunn gewann mit 6:4 gegen die offensiv bärenstarken Gladiators, die aber damals in der Abwehr nicht ganz sattelfest waren. Erding belegt momentan klar den ersten Rang in der Play-down Tabelle und will am Sonntag zu Hause vor den eigenen Fans einen Sieg gegen den EHC holen.

Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Denn der EHC hat immer noch mit Ausfällen von wichtigen Leistungsträgern zu kämpfen, so verletzte sich Michael Rudolph in der letzten Partie und wird neben Antti-Jussi Miettinen am Wochenende nicht mit im Kader stehen. Zuletzt holte sich der EHC am Sonntag einen Sieg, das Spiel gegen Dorfen wurde nach Verlängerung mit 4:3 gewonnen.

EHC-Coach Sven Rampf glaubt trotz der Ausfälle an seine Mannschaft: "Am Wochenende sind wir ganz gut aufgestellt, ich habe sechs Verteidiger und zehn Stürmer zur Verfügung. Wir wollen eine gute Leistung aufs Eis bringen und in den beiden letzten Spielen Punkte holen. Am Dienstag hatten wir ein gutes Training und werden uns donnerstags noch mal auf unsere Gegner vorbereiten. Wir werden auf jeden Fall noch mal Gas geben."

Freier Eintritt beim EHC Königsbrunn

Der EHC Königsbrunn hat sich zum Abschluss eine Aktion überlegt, der Eintritt zum Spiel ist frei. Es können jedoch auf freiwilliger Basis Lose mit hochwertigen Preisen im Wert von über 5000 Euro erworben werden. Die Gewinner werden anlässlich des Food Festivals am 9. April ermittelt. Der Erlös geht dabei vollständig an den Bunten Kreis Augsburg, dieser unterstützt krebs-, chronisch- und schwerst kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Zudem hat die Mannschaft angekündigt, den Fans nach dem Spiel für die Unterstützung in dieser Spielzeit 100 Liter Freibier spendieren zu wollen.

Der Verein weist darauf hin, dass beim Heimspiel gegen Geretsried maximal 450 Zuschauer erlaubt seien und im Stadion die 2G-Regel beim Einlass gelte. Eine begrenzte Anzahl Eintrittskarten kann online auf der Webseite des Vereins erworben werden. In der Eishalle sind FFP2-Masken Pflicht, zum Essen und Trinken dürfen diese aber abgenommen werden. Der EHC Königsbrunn bittet aufgrund dieser Auflagen um frühzeitiges Erscheinen. Das Spiel gegen Geretsried wird auch als Stream kostenpflichtig per sportdeutschland.tv angeboten, mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Vereins zu finden.