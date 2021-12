Königsbrunn verpflichtet Antti-Jussi Miettinen

Plus Der 38-jährige finnisch-deutsche Offensivspieler steht ab sofort für den EHC auf dem Eis

Kurz vor den Feiertagen zaubert der EHC Königsbrunn noch einen Hochkaräter aus dem Hut. Mit dem 38-jährigen finnisch-deutschen Offensivspezialisten Antti-Jussi Miettinen steht bei den Brunnenstädter Eishockeyspielern ab sofort ein erfahrener und in Deutschland längst etablierter Top-Stürmer im Kader.