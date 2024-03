Letzt Chance für den EHC Königsbrunn

Der EHC Königsbrunn muss das dritte Playoff-Spiel gegen Erding gewinnen, um nicht auszuscheiden. Was die Verantwortlichen vor der Partie sagen.

Am letzten Wochenende startete der EHC Königsbrunn gegen Vorrundenmeister Erding ins Halbfinale, im Modus Best-of-Five benötigt jede Mannschaft drei Siege, um ins Finale einzuziehen. Zwei davon haben sich die Erding Gladiators schon gegen die Brunnenstädter erkämpft, am Freitag könnten die Oberbayern den Sack zumachen und den EHC aus den Playoffs werfen.

Es waren bisher zwei sehr intensive und kämpferische Partien auf Augenhöhe, allerdings war Erding in beiden Begegnungen die effektivere Mannschaft, die zu den richtigen Zeitpunkten die wichtigen Tore schoss und Königsbrunn so früh den Zahn zog. Königbrunns erster Vorstand Tim Bertele zeigt sich kämpferisch und hat auch keinen Zweifel, dass der EHC am Freitag in Erding den ersten Sieg holt: „Die Ausgangslage ist sicherlich denkbar ungünstig. Allerdings waren wir in beiden Spielen nicht die schlechtere Mannschaft, lediglich die uneffektivere. Dieses Blatt kann sich im Eishockey auch schnell wenden, weshalb ich an meine Mannschaft am Freitag glaube, die Serie nochmal zurück nach Königsbrunn zu holen. Ich appelliere daher an jeden Königsbrunner, mit nach Erding zu reisen um die Mannschaft als siebten Mann zu unterstützen.“

Ob die Brunnenstädter unter der Woche nun die richtigen Stellschrauben gefunden haben, wird man dann sehen. Zuletzt agierte Erding aus einer sehr soliden Defensive heraus und ließ dem EHC nur wenig Luft zum Atmen. In der Offensive gibt es in der Bayernliga keine Mannschaft, die stärker bestückt ist als die Gladiators.

Coach des EHC Königsbrunn: Die Serie ist noch nicht entschieden

Keine einfache Aufgabe für Königsbrunns Coach Bobby Linke, der weiter auf Tim Bullnheimer und Leon Steinberger verzichten muss. Dennoch gibt er sich kämpferisch: „Trotz der beiden Niederlagen, bin ich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Die Ergebnisse sehen klar aus, aber jeder, der die Spiele gesehen hat, weiß wie viel Aufwand wir betreiben, um Erding Paroli zu bieten. Die Serie ist aber noch nicht entschieden und wir glauben an unsere Stärken. Wir trainieren fleißig und werden am Freitag alles in die Waagschale werfen, um ein weiteres Spiel zu erzwingen und uns zu belohnen.“

Sollten die Königsbrunner gegen Erding erfolgreich sein, steigt das vierte Playoff-Spiel am Sonntag um 18 Uhr in der heimischen Arena.