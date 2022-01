Perfektes Wochenende für den EHC Königsbrunn

Plus Nach dem Erfolg gegen Kempten am Freitag behalten die Eishockey-Cracks des EHC Königsbrunn auch gegen Buchloe die Oberhand.

Der EHC Königsbrunn gewann mit 5:4 nach Verlängerung bei den Pirates des ESV Buchloe. In der hart geführten, aber immer fairen Partie hatten die Brunnenstädter das bessere Ende für sich. Königsbrunn verdient sich durch viel Einsatz und Kampfbereitschaft zwei Punkte gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe. Schon am Freitag startet die Abstiegsrunde, Gegner und Austragungsort standen bei Abpfiff noch nicht fest.