Schützenfest beim EHC Königsbrunn

Einen Kantersieg landet der EHC Königsbrunn in eigener Halle gegen Ulm/Neu-Ulm.

Der EHC Königsbrunn feiert vor 467 Zuschauern ein fulminantes Schützenfest und schickt die völlig überforderten Devils des VfE Ulm/Neu-Ulm mit 10:1 nach Hause. Von Beginn an demonstrierten die Hausherren ihre abgeklärte Dominanz und hätten sogar noch höher gewinnen können.

Von der ersten Minute an zeigte der EHC Königsbrunn eine Klassepartie und dominierte die Gäste nach Belieben. Die Devils waren nur kämpferisch auf Augenhöhe und ließen auch nach dem zehnten Gegentor die Köpfe nicht hängen. Durch den Sieg klettert der EHC vom fünften wieder auf den zweiten Rang und wird in Bestbesetzung nur schwer zu schlagen sein. Die Gäste erwischten einen rabenschwarzen Tag und rutschen nach der Niederlage vom dritten auf den sechsten Tabellenplatz ab.

EHC Königsbrunn sehr spielfreudig

Der EHC startete gut in die Partie und zeigte sich sehr spielfreudig. Mit viel Konzentration und Zug zum Tor generierten die Gastgeber gute Möglichkeiten. In der dritten Spielminute eröffnete dann Gustav Veisert den Königsbrunner Torreigen, als er im zweiten Anlauf einen Abpraller zum 1:0 für die Brunnenstädter einnetzte. Von den Gästen war kaum etwas zu sehen, der EHC arbeitete auch nach hinten konsequent und eroberte sich immer wieder die Scheibe. In der 11. Spielminute erhöhte Marco Sternheimer mit seinem Doppelschlag auf 3:0, bis dahin hatten die Devils keine einzige Torchance. Königsbrunn blieb weiter am Drücker und legte bis zur Pause durch Treffer von Bullnheimer und Veisert auf den 5:0-Drittel-Endstand nach.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Brunnenstädter konzentriert. Die Gäste hatten trotz Umstellungen weiter Probleme mit dem Königsbrunner Spiel. In der 26. Spielminute erhöhte Marco Sternheimer mit einer Direktabnahme auf 6:0, die erste Reihe der Brunnenstädter war gnadenlos effektiv. Nur zwei Minuten später bediente Sternheimer Toms Prokopovics, dieser musste nur noch zum 7:0 einschieben. In der 32. Spielminute hatte der EHC dann doppelte Überzahl, Peter Brückner netzte mit einer Volley-Abnahme zum 8:0 ein.

Im letzten Spielabschnitt zeigte dann Sternheimer nach 31 Sekunden kein Erbarmen mit den Gästen und nutzte einen Abpraller zum 9:0. Der EHC nahm nun einen Gang zurück, blieb aber trotzdem fokussiert und erhöhte in der 51. Spielminute sogar noch auf 10:0. Die Gäste steckten aber nie auf und wollten unbedingt den Ehrentreffer erzielen. Dieser fiel dann wie aus heiterem Himmel in der 55. Spielminute, als ein abgefälschter Schuss den Weg ins Königsbrunner Tor fand.

EHC-Coach Bobby Linke fand viel Lob für sein Team: "Es war ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir wollten gut starten, sehr aggressiv spielen und auch mit ein wenig Risiko im Forecheck agieren. Das ist uns hervorragend gelungen, wir haben auch Fehler des Gegners provoziert. Die erste Reihe war heute sehr effektiv, sie hat ihre Qualität gezeigt und nie vernachlässigt, nach hinten zu arbeiten."

Tore: 1:0 Veisert (Bullnheimer, Petzold) (3.), 2:0 Sternheimer (Bullnheimer, Veisert) (11.), 3:0 Sternheimer (Prokopovics, Bullnheimer) (11.), 4:0 Bullnheimer (Sternheimer, Szegedin) (17.), 5:0 Veisert (Sternheimer, Bullnheimer) (20.), 6:0 Sternheimer (Bullnheimer, Veisert) (26.), 7:0 Prokopovics (Sternheimer, Szegedin) (28), 8:0 Brückner (Prokopovics, Bullnheimer) (32.), 9:0 Sternheimer (Knittel, Bullnheimer) (41.), 10:0 Beslic (Prokopovics, Brückner) (51.), 10:1 Rodrigues (Müller, Anwander) (55.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 6 VfE Ulm/Neu-Ulm 8

Zuschauer: 467