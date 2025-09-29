Ein Déjà-vu für Königsbrunn

Mit 2:6 verliert der EHC Königsbrunn auswärts das zweite Testspiel gegen die „Sharks“ des ESC Kempten. Am Ende setzten sich die torgefährlicheren Gastgeber verdient gegen den EHC durch, auch wenn die Niederlage ein, zwei Tore zu hoch ausfiel.

Sowohl Kempten als auch der EHC starteten eher vorsichtig in die Partie. In der sechsten Spielminute gingen die Sharks ein erstes Mal in Führung. Nach Bully im Königsbrunner Drittel landete ein verdeckter Schlagschuss von der Blauen zum 1:0 im Tor. Nur zwei Minuten später erhöhte der ESC auf 2:0. Doch Königsbrunn konnte gleich das erste Überzahlspiel verwerten, nach nur sechs Sekunden Strafzeit zappelte der Puck schon im Tor der Sharks. Der EHC war nun besser in der Partie und erarbeitete sich einige Chancen.

Kempten macht es am Ende deutlich

Im Mittelabschnitt starteten die Sharks zunächst wieder besser in die Begegnung und durften in Überzahl agieren. Danach kam aber der EHC zu einigen Chancen. Kurz vor der Pause kassierte Königsbrunn erneut eine Strafzeit und wäre fast durch Anton Egle zum Ausgleich gekommen, doch der gegnerische Goalie entschärfte die Top-Chance. Nur wenige Sekunden später machten es die Gastgeber besser und erhöhten zum 3:1 und sorgten so für den Drittelendstand.

Im letzten Spielabschnitt hatte der EHC gute Voraussetzungen, das Spiel zu drehen, in Überzahl sollte der Ausgleich her. Doch nach Scheibenverlust konnte Filip Kokoska nur per Foul gestoppt werden. Den zu gegebenen Penalty konnte der Gefoulte dann zum 4:1 versenken und trafen krze Zeit später zum 5:1. Der EHC versuchte nochmal alles, Peter Brückner hatte bei seinem Alleingang in der 53. Minute kein Scheibenglück. Sein Schuss landete aber nur am Gehäuse. Zwei Minuten später hatte auch Clay Ellerbrock in Unterzahl eine gute Torchance, im Gegenzug kassierte Königsbrunn dann aber noch das 6:1. „Wir sind schwer ins Spiel gestartet und waren die ersten zehn Minuten nicht präsent. Zu wenig Zugriff, dazu viele verlorene Zweikämpfe und Laufduelle. Wir sind einfach nicht gut gestanden, konnten nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Coach Bobby Linke. (AZ)

Tore: 1:0 Russler (6.), 2:0 Stauder (8.), 2:1 Sternheimer (11.), 3:1 Schirrmacher (38.), 4:1 Kokoska (43.), 5:1 Mische (52.), 6:1 Mische (55.), 6:2 Erdt (59.) - Strafminuten: ESC Kempten 26 EHC Königsbrunn 16 - Zuschauer: 321