Die angeblich beste Stimme Irlands

Bereits zum dritten Mal kommt die vielfach ausgezeichnete Singer-Songwriterin Emma Langford in die Region, und zwar auf Einladung der Buchhandlung Schmid nach Langerringen. Sie möchte an diesem Abend eine einzigartige Show aus Nu-Folk und traditionell inspirierten irischen Klängen bieten.

Das Ensemble setzt sich zusammen aus der charismatischen Emma Langford, die aus dem malerischen Limerick stammt und mit ihrer kraftvollen Stimme und virtuosen Gitarrenkünsten begeistert. An ihrer Seite stehen Hannah Nic Gearailt aus Cork an den Background Vocals und dem Keyboard, sowie Dr. Alec Brown aus Arkansas, der mit Gesang, Cello und Flöte glänzt. Ein Gast-Perkussionist wird das Line-up vervollständigen.

Eine musikalische Reise durch die irische Folklore in Langerringen

Emma Langford nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch irische Folklore und Geschichte. Ihre Lieder sind nicht nur tiefgründig, sondern auch gespickt mit Lebensweisheiten. Mit einer Mischung aus Folk, Tradition und zeitgenössischen Klängen hat sie mit Hits wie der berührenden Ballade „The Winding Way Down to Kells Bay“ und der kraftvollen Hymne „Birdsong“ die Charts erobert.

Ihre Auftritte in der irischen National Concert Hall, wo sie zusammen mit Éimear Noone und dem National Symphony Orchestra neue Werke präsentierte, zeugen von ihrem künstlerischen Talent. Zudem ist sie Mitglied des hochkarätigen Kollektivs „Irish Women In Harmony“.

So kam Emma Langford zur Musik

Volksmusik, das ist das Metier der preisgekrönten Sängerin aus einem Vorort der bekannten irischen Stadt Limerick. Langford sang schon in jungen Jahren im Schulchor und wurde bei einem Auftritt in einem Pub in ihrer Heimatstadt Birmingham entdeckt. Sie studierte Gesang und Tanz und veröffentlichte 2017 ihr Debütalbum „Quiet Giant“, für das sie den Preis für den besten aufstrebenden Künstler erhielt. 2019 startete sie eine internationale Tournee und gab ihr US-Debüt bei den Milwaukee Irish Fests, erhielt Stipendien und startete Kunstprojekte in Limerick. Die 35-Jährige veröffentlichte 2020 ihr zweites Album, „Sowing Acorns“. Alle Einnahmen aus der ersten Single dieses Albums, „Mariana“, spendete sie an Safe Ireland, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich darauf konzentriert, Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen. Außerdem ist sie Schauspielerin und trat beispielsweise als Katze im Musical „Alice im Wunderland“ auf.

Emma Langford and Band treten am Dienstag, 23. September, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen, Pfarrgasse 3, auf. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet.