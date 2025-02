Wertachklinik: Ausstellung mit Fotos von Sternenkindern

Unter dem Titel „Ich bin…“ sind in der Berufsfachschule für Pflege an der Wertachklinik Bobingen Fotos von Sternenkindern und deren Familien zu sehen. Sternenkinder sind Babys, die vor, während oder nach der Geburt verstorben sind.

Die Bilder der Ausstellung stammen von ehrenamtlichen Fotografen der Dein-Sternenkind Stiftung und dürfen mit Erlaubnis der Sternenkind-Familien gezeigt werden. Die Ausstellung, die die Sternenkinder-Initiative Meitingen nach Bobingen geholt hat, ist am Samstag, 15. Februar, am Sonntag, 16. Februar sowie am Samstag, 22. Februar, und am Sonntag, 23. Februar, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 16. Februar, hält Sternenkind-Fotografin Andrea Göppel um 15 Uhr einen Vortrag über ihr Ehrenamt. (AZ)