Schwabmünchner Stadträtinnen geben einen Empfang zum Frauentag

Die neu gegründete Arbeitsgruppe „Frauen im Stadtrat von Schwabmünchen“ veranstaltet anlässlich des Weltfrauentags einen Empfang im Rathaus am Sonntag, 9. März, von 11 bis 13 Uhr. Präsentiert wird die Ausstellung „Rebellinnen“, die nur an diesem Vormittag im Sitzungssaal zu sehen ist. „Rebellinnen“ stellt Frauen verschiedener Epochen aus dem deutschsprachigen Raum vor. Viele von ihnen sind berühmt, einige weniger bekannt. Eines aber vereint sie alle: Ihre Lebenswege und ihre Taten haben unsere Gesellschaft verändert. Begleitend stellen die sechs Schwabmünchner Stadträtinnen aus allen Fraktionen in Kurzbeiträgen jeweils ausgewählte Frauen aus der Weltgeschichte vor. Zum Empfang sind alle Frauen eingeladen, es gibt Häppchen und Sekt. Die Mitglieder der neuen Arbeitsgruppe sind Sabine Grünwald (SPD), Petra Leitner (CSU), Bettina Schönmetz (FW), Margit Stapf, Heike Uhrig und Agnes Zimmermann (alle Grüne). (cako)

Frauentag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internationaler Frauentag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis