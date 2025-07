Was lange währt, wird endlich gut

Oft ist es für eine Kleinstadt durchaus erstrebenswert, wenn Parallelen zu Großstädten gezogen werden. Doch dieses Mal dürfte Schwabmünchen froh sein, nicht in einem Atemzug mit Berlin, Stuttgart oder Augsburg genannt zu werden. Mit der Unterzeichnung des Bauvertrags für das Alte Rathaus sind nun die Chancen groß, dass die Geschichte dieses Prestigeobjekts nicht mehr in einer Reihe mit einem Flughafen, Bahnhof oder Theater in den benannten Städten aufgezählt wird.

Dabei war das Alte Rathaus auf dem besten Weg, sich als Schwabmünchner Variante in die Geschichte spektakulärer Bauverfehlungen einzureihen. Unzählige Planungsprobleme sorgten für jahrelangen Verzug und am Ende zu einer Kostensteigerung, die nicht mehr zu vertreten war. Wenn man die zwischenzeitlichen elf Millionen Sanierungskosten mit dem Berliner Flughafen in einen Kontext mit der Projektgröße setzt, waren sich die beiden Vorhaben durchaus ähnlich.

Ein großer Schnitt wurde zum großen Schritt

Nachdem die Kosten explodiert waren, ein Baubeginn weiter nur für Optimisten am fernen Horizont erkennbar war und die Stadt die Reißleine gezogen hatte, sieht es nun plötzlich richtig gut aus. Mit den neuen Plänen sanken Kosten und Auflagen. Mit der nun erfolgten Unterschrift unter dem Bauvertrag besteht die Hoffnung, dass Vergleiche mit Berlin, Stuttgart und Augsburg obsolet sind.