Energiesparen: Was moderne Technik ausmacht

Peter Wyss und Rudi Hölzemann sind Energieberater bei der Caritas. Mit Tipps und Sofortmaßnahmen helfen sie einkommensschwachen Haushalten, Energie und somit bares Geld zu sparen. Kürzlich hielten sie einen Vortrag in den Räumen der Tagespflege Schorerhof in Langerringen, den die Seniorenberaterin Daniela Jesussek organisiert hat.

Langlebiges Gerät oder Stromfresser?

Der Kühlschrank ist 25 Jahre alt, die Waschmaschine hat 20 Jahre auf dem Buckel und die Glühbirnen sind noch aus Zeiten, bevor es die Energiesparlampe gab. „Langlebige Qualitätsprodukte“, sagen die stolzen Besitzer solch alter Elektrogeräte dazu. „Klimaschädliche Stromfresser“, nennen Peter Wyss und Rudi Hölzemann diese überholte Technik. Die beiden sind Energieberater. Auf Anfrage besuchen sie einkommensschwache Haushalte und führen einen Stromspar-Check durch. Das ist ein Projekt des Deutschen Caritasverbands und des Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands, das es schon seit 2008 gibt.

Bei ihren Besuchen stoßen Wyss und Hölzemann mitunter auf Geräte, die man beinahe prähistorisch nennen kann: „Bei einer Rentnerin haben wir einen 35 Jahre alten Kühlschrank entdeckt. Das war ein Stromfresser sondergleichen“, erzählt Wyss. Außerdem muss man Kühlgeräte nicht so kalt einstellen – für den Kühlschrank empfiehlt er 7 Grad Celsius, für die Kühltruhe minus 18 Grad. Da die alleinstehende Rentnerin Grundsicherung bezog, hatte sie Anspruch auf einen kostenlosen Stromspar-Check und ein Paket mit Soforthilfen. „Die Dame hat von uns 14 LED-Glühlampenformen bekommen, einen wassersparenden Duschkopf und einen Strahlregler. Das Paket hatte einen Wert von 46 Euro, aber sie musste dafür nichts zahlen“, berichtet Wyss. Schon im ersten Jahr sparte die Rentnerin dank der Soforthilfen und neuer Kühlgeräte 257 Euro, wobei der Großteil (207 Euro) der Einsparungen durch einen neuen Kühlschrank zusammenkam. „Es geht nicht nur ums Geld. Indem wir Energie sparen, sparen wir auch CO₂ ein. Das ist gut fürs Klima. Die Energieeinsparung der Rentnerin entsprechen im ersten Jahr 382 Kilogramm CO₂“, betont Wyss. Einfache Maßnahmen wie LED-Lampen und wassersparende Duschköpfe machen viel aus. „Die LED-Leuchten halten länger als Energiesparlampen, die es inzwischen auch nicht mehr gibt“, sagt Wyss. „Unsere Duschköpfe versetzen das Wasser mit Luftblasen. Man kann normal duschen, spart aber bis zu 50 Prozent Wasser ein.“

Was man tun kann, um Energie zu sparen

Was kann man noch tun, um Energie zu sparen? „Wenn man neue Elektrogeräte anschafft, sollte man auf das EU-Energielabel achten“, empfiehlt Wyss. Das ist die Skala in Ampelfarben, versehen mit den Buchstaben A bis G, die man auf den Kartons der neuen Geräte sieht. Das A auf dunkelgrünem Hintergrund steht für sehr energiesparende Geräte, das G auf rotem Grund markiert Stromfresser. Die energieeffizienten Geräte sind teurer, aber das Geld holt man laut Wyss langfristig durch den niedrigeren Stromverbrauch wieder rein. Übrigens: Wenn Wyss und Hölzemann einen Stromspar-Check durchführen, helfen sie auch bei der Finanzierung neuer Kühlgeräte. Das Geld dafür kommt vom Umweltministerium. Mindestens 100, maximal 200 Euro pro Gerät gibt es. Die Voraussetzungen: Das alte Gerät muss mindestens zehn Jahre alt sein, es muss wenigstens 200 kWh/a mehr verbrauchen als das neue Gerät, durch das es ersetzt wird und es muss nachweislich entsorgt werden. „Läden wie der V-Markt nehmen alte Geräte inzwischen zurück. Da bekommt man auch einen Entsorgungsnachweis ausgestellt“, erklärt Wyss. Außerdem muss das neue Gerät das Energieeffizienzlabel A bis D tragen.

Beim Spülen kommt es auf das Programm an, das man wählt. „Waschmaschinen oder Spülmaschinen haben Eco-Programme. Die laufen länger, verbrauchen aber weniger Strom, weil sie mit niedrigen Temperaturen waschen“, rät Wyss. Als die Sprache auf Eco-Programme kommt, regt sich Widerspruch im Publikum. „Die laufen so lange, das braucht doch mehr Strom! Und überhaupt: Waschen die richtig sauber, wenn die Temperatur niedrig ist?“, fragt ein Zuhörer. „Für normal verschmutzte Wäsche oder Geschirr reicht ein Eco-Programm“, sagt Wyss. Ein anderer Zuhörer erklärt: „Das funktioniert wie beim Autofahren: Drücke ich das Gaspedal voll durch, dann komme ich schnell vom Fleck, verbrauche aber viel Sprit. Trete ich das Pedal langsam, dann dauert der Start länger, aber ich spare Benzin.“ Bei dem Vergleich entspricht das Benzin im Auto dem Strom, den eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler einsetzen, um das Wasser zu erhitzen. Die Eco-Programme erhitzen das Spülwasser langsamer und auf niedrigere Temperatur, somit gehen sie sparsamer vor.

Rudi Hölzemann (hinten links) und Peter Wyss stehen vor den Gästen, bereit, mit dem Vortrag zu starten. Daniela Jesussek (hinten links in Lila) hat den Abend organisiert. Foto: Denise Kelm

Ganz praktisch – was kann man sonst tun? „Elektrogeräte an eine Steckdosenleiste mit Schalter anschließen, damit der Strom wirklich aus ist und die Geräte nicht im Standby-Modus weiter Strom verbrauchen“, rät Wyss. „Ansonsten den Wasserkocher statt einem Topf verwenden – das spart ein Drittel Energie. Und wenn man doch im Topf Wasser kocht, dann immer den Deckel darauf tun“, rät Wyss.

So können Sie beim Heizen sparen

Auch beim Heizen kann man Energie sparen, ohne teuer zu sanieren. „Die Heizkörper sollten nicht von Vorhängen verdeckt werden. Es sollten auch keine Möbel davorstellen. Dann staut sich die Hitze dort, man heizt die Wand anstatt das Zimmer“, sagt Wyss. Beim Energiespar-Check verteilt er auch Tesa Moll an die Haushalte. Das sind Streifen, mit denen man die Ritzen an Türen und Fenstern abdichten kann, sodass weniger Wärme entweicht. Dazu gibt es ein Hygrometer. Das zeigt die Luftfeuchtigkeit im Raum an. „Wenn es zu feucht ist, droht Schimmelbildung. Mit fünf Minuten Stoßlüften bekommt man die Feuchtigkeit am besten raus“, rät Wyss. Das Fenster auf Kipp stellen sollte man hingegen nicht – so entweicht Wärme, aber die Feuchtigkeit bleibt drinnen.

HIer gibt es den Energiespar-Check

Wer sich für einen Energiespar-Check interessiert, kann sich telefonisch oder im Internet dafür anmelden. Berechtigt sind Haushalte, die Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohnsicherung, Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen. Außerdem Asylbewerber und Menschen, deren Einkommen bis zu 1.500 Euro netto beträgt (2.060 Euro, wenn zwei Personen im Haushalt leben).