Was macht Bobingen zur Energiestadt?

Auf der städtischen Internetseite bezeichnet sich Bobingen als „Energiestadt“. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Bobingens Bürgermeister Klaus Förster erklärt die Hintergründe: „Schon seit über 20 Jahren setzt sich Bobingen dafür ein, dem Titel Energiestadt gerecht zu werden. Es liegt ein besonderes Augenmerk auf den Themen Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.“

Dazu gehörten natürlich auch Maßnahmen, die nach und nach umgesetzt würden, so der Bürgermeister. So gebe es in Bobingen auf insgesamt elf kommunalen Liegenschaften Fotovoltaikanlagen. Bereits im Jahr 2005 ist die Straßenbeleuchtung von Quecksilberdampflampen auf sparsamere Natriumdampflampen umgestellt worden. Mittlerweile läuft die Umrüstung auf LED-Lampen. Hier war die Nachbarstadt Königsbrunn deutlich schneller. Schon im Jahr 2009 habe Bobingen beschlossen, am European Energy Award teilzunehmen. Daraus resultierte die Gründung des Energieteams, das die Stadt in allen Fragen rund um das Thema berät. Dazu gibt es in Bobingen eine Klimaschutzmanagerin, die seit 2012 das Energieteam begleitet und seit 2022 zusätzlich eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Es seien in Bobingen über die Jahre ein Klimaschutzkonzept und ein Energieleitbild entstanden. Zusätzlich würden CO₂-Bilanzen und jährliche Energieberichte erstellt.

Was die Stadt Bobingen dafür tut, der Bezeichnung Energiestadt gerecht zu werden

„Wenn wir ein Gebäude bauen, einen Bebauungsplan aufstellen, Verkehrsmaßnahmen planen oder Beschaffungen durchführen, wird das immer auch unter den Kriterien Energieeffizienz und Nachhaltigkeit betrachtet“, sagt Förster. Hierzu gebe es eine kommunale Beschaffungsrichtlinie. Im Jahr 2023 seien aus dem Budget des Energieteams sogenannte Balkonkraftwerke mit rund 10.000 Euro gefördert worden. Aktuell gebe es keine Förderung für Privatleute, so der Bobinger Bürgermeister. Allerdings sollen an einem städtischen Wohngebäude Balkonkraftwerke installiert werden.

Auch für den Bau von Fotovoltaik und Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen hat Bobingen keine speziellen Angebote. Dem Thema „Windkraft“ stehe man in Bobingen offen gegenüber. Daher habe man ja bereits einen Flächennutzungsplan verabschiedet, um Windräder im Gebiet rund um Burgwalden zu ermöglichen. Allerdings gäbe es dabei, bevor es in die konkrete Projektphase gehen könne, noch manche offene Frage. Wichtig sei es, zu klären, wie viele Windräder am Ende gebaut werden sollen. Dadurch ergebe sich die eventuelle Notwendigkeit, ein Umspannwerk zu errichten und die Art der Gestaltung des Einspeisepunktes festzulegen. Sobald letztlich die Projektpartner und die Höhe der Investition, inklusive des erwarteten Ertrages, bekannt sein werden, könne auch über die angestrebte Bürgerbeteiligung gesprochen werden.

Wann gibt es ein Nah-/Fernwärmekonzept in Bobingen?

Ein wichtiger Baustein könnte in der Zukunft der Ausbau des Nah- und Fernwärmenetzes sein. Hier befinde man sich noch am Anfang, erklärt Bürgermeister Förster. Zunächst müsse in einem ersten Schritt der Ist-Zustand ermittelt werden. Gleiches gelte für den aktuellen Wärmebedarf und die vorhandenen Wärmeerzeuger. Danach folge eine Potenzialanalyse, die sowohl die mögliche Nachfrage nach Energie als auch deren Erzeugung betrachte. Darauf aufbauend werde dann in einem dritten Schritt eine Umsetzungsstrategie mit einer konkreten Wärmeplanung erarbeitet. Im letzten Schritt schließlich werde, anhand der Ergebnisse, ein kommunaler Wärmeplan entwickelt. Dieser sei allerdings nicht verpflichtend, schränkt Förster ein. Letztlich sei er nur ein Instrument, um mögliche Maßnahmen zu planen. Eine Garantie für die Umsetzung, speziell der Bau eines Wärmenetzes, entstehe daraus nicht. Ein Auftrag für eine kommunale Wärmeplanung sei mittlerweile an das Augsburger Bifa-Institut vergeben worden, so Förster. Erste Ergebnisse daraus solle es bereits im kommenden Herbst geben.

Icon Vergrößern Im Zuge der Auwaldrodung stellte der Wehringer Bürgermeister ein Nahwärmenetz für die Bobinger Siedlung in Aussicht. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Im Zuge der Auwaldrodung stellte der Wehringer Bürgermeister ein Nahwärmenetz für die Bobinger Siedlung in Aussicht. Foto: Elmar Knöchel

Auch bei der Idee, die Bobinger Siedlung an ein Nahwärmenetz anzuschließen, ist man noch nicht wirklich weiter gekommen. Der Wehringer Bürgermeister, Manfred Nerlinger (CSU), hatte im Zuge der Auwaldrodung davon gesprochen, dass ein dort zu errichtendes Nahwärme-Hackschnitzelkraftwerk auch die Siedlung mit Nahwärme versorgen könnte. Doch hierzu habe es bisher nur lose Gespräche gegeben. Allerdings sei die interkommunale Zusammenarbeit ein interessantes Thema. Eine Herausforderung dabei könnte allerdings sein, dass es in der Bobinger Siedlung hauptsächlich Ein- und Zweifamilienhäuser gebe. Lediglich im Zentrum seien größere Abnehmer, wie ein Nahversorgungszentrum, eine Schule, die Kirche und einige Mehrfamilienhäuser. Das mache die Frage nach dem zu erwartenden Bedarf nicht unbedingt einfach. Allerdings sei die Idee der Nahwärmeversorgung in der Siedlung ein Projekt, das im Zuge der Möglichkeiten des Regionalwerks Lech-Wertach-Stauden näher untersucht werden solle.