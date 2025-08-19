Zertifikate und Anerkennung für engagierte Jugendliche

Vier Schülerinnen und Schüler der Dr.-Jaufmann-Mittelschule erhielten ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme am Sozialprojekt „Jugend in Bobingen engagiert sich“ beim Bobinger Tisch, im Seniorenheim Vitalis in Inningen, in der Kita Kleine Farm sowie beim Heimatverein D`Hochsträssler. Dabei sammelten sie nicht nur praktische Erfahrungen, sondern leisteten auch einen wichtigen sozialen Beitrag. „Das Projekt zeigt erneut, wie engagierte Jugendliche mit ihrem Einsatz innerhalb kurzer Zeit positive Veränderungen bewirken können“, sagte Sabine Frenkenberger, Leiter der Freiwilligen-Agentur und Nachbarschaftshilfe Bobingen.

