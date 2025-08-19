Icon Menü
„Engagierte Jugendliche in Bobingen: Positive Veränderungen durch Sozialprojekt“

Bobingen

Zertifikate und Anerkennung für engagierte Jugendliche

Bei „Jugend in Bobingen engagiert sich“ können die Teilnehmer positive Veränderungen bewirken.
    • |
    • |
    • |
    Erster Bürgermeister Klaus Förster (links) würdigte das Engagement der Klassenlehrerin Tina Bader (Zweite von links), Mentorin Vanessa Lerch (Vierte von links), der Projektleiterin Sabine Frenkenberger (Vierte von rechts) sowie der Rektorin der Dr.-Jaufmann-Mittelschule, Judith Harsch-Lechner (Zweite von rechts).
    Vier Schülerinnen und Schüler der Dr.-Jaufmann-Mittelschule erhielten ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme am Sozialprojekt „Jugend in Bobingen engagiert sich“ beim Bobinger Tisch, im Seniorenheim Vitalis in Inningen, in der Kita Kleine Farm sowie beim Heimatverein D`Hochsträssler. Dabei sammelten sie nicht nur praktische Erfahrungen, sondern leisteten auch einen wichtigen sozialen Beitrag. „Das Projekt zeigt erneut, wie engagierte Jugendliche mit ihrem Einsatz innerhalb kurzer Zeit positive Veränderungen bewirken können“, sagte Sabine Frenkenberger, Leiter der Freiwilligen-Agentur und Nachbarschaftshilfe Bobingen.

