Neue Igel-Häuser zum Überwintern

Mit Blick auf die richtige Igelhilfe bot die Ortsgruppe Schwabmünchen des Bund Naturschutz Kindern an, ein Igel-Bild zu malen oder eine Igel-Skulptur zu basteln und im Austausch dafür einen Bausatz für ein Igelhaus zu bekommen. Die ersten 50 Kinder haben sich die Igelbehausung zum Selberbauen samt einer Tüte mit Mehlwürmern als Snack für die zukünftigen Bewohner schon abgeholt. Weitere Bausätze sind bestellt. Darin können die Igel in Schwabmünchen und Umgebung in einer geschützten und ruhigen Ecke im Garten überwintern. Weitere Informationen über die Igelhilfe gibt es auf der Website der Ortsgruppe.

