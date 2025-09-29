Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Engagierte Kinder bauen Igelhäuser – Eine Aktion für den Naturschutz in Schwabmünchen.

Schwabmünchen

Neue Igel-Häuser zum Überwintern

Ortsgruppe Schwabmünchen des Bund Naturschutz verteilt Bausätze an Kinder.
    • |
    • |
    • |
    Die Kinder dürfen Bilder von Igeln abgeben und erhalten dafür einen Bausatz für ein Igelhaus.
    Die Kinder dürfen Bilder von Igeln abgeben und erhalten dafür einen Bausatz für ein Igelhaus. Foto: Daniel Kobler

    Mit Blick auf die richtige Igelhilfe bot die Ortsgruppe Schwabmünchen des Bund Naturschutz Kindern an, ein Igel-Bild zu malen oder eine Igel-Skulptur zu basteln und im Austausch dafür einen Bausatz für ein Igelhaus zu bekommen. Die ersten 50 Kinder haben sich die Igelbehausung zum Selberbauen samt einer Tüte mit Mehlwürmern als Snack für die zukünftigen Bewohner schon abgeholt. Weitere Bausätze sind bestellt. Darin können die Igel in Schwabmünchen und Umgebung in einer geschützten und ruhigen Ecke im Garten überwintern. Weitere Informationen über die Igelhilfe gibt es auf der Website der Ortsgruppe.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden