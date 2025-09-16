Sommerrätsel 2025: Diese Orte waren gesucht

Exakt 1071 Quadratkilometer groß ist der Landkreis Augsburg. Das ist fast halb so viel wie das Saarland. Und doppelt so viel wie die Fläche des Bodensees. Um den Landkreis mit seinen rund 262.000 Bewohnern und den 46 Städten und Gemeinden aus der Luft zu erfassen, wäre ein Überflug in großer Höhe nötig. Beim diesjährigen Sommerrätsel ging es allerdings weniger um die große Übersicht. Die Redaktion zoomte den Landkreis heran.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerrätsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis