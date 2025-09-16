Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Entdecke das große Sommerrätsel 2025: Orte im Landkreis Augsburg gesucht!

Landkreis Augsburg

Sommerrätsel 2025: Diese Orte waren gesucht

Der Landkreis Augsburg aus der Luft: Über 500 Heimatentdecker haben sich beteiligt.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Rätsel 1: Gesucht der Dinkelscherber Ortsteil Saulach.
    Rätsel 1: Gesucht der Dinkelscherber Ortsteil Saulach. Foto: Marcus Merk

    Exakt 1071 Quadratkilometer groß ist der Landkreis Augsburg. Das ist fast halb so viel wie das Saarland. Und doppelt so viel wie die Fläche des Bodensees. Um den Landkreis mit seinen rund 262.000 Bewohnern und den 46 Städten und Gemeinden aus der Luft zu erfassen, wäre ein Überflug in großer Höhe nötig. Beim diesjährigen Sommerrätsel ging es allerdings weniger um die große Übersicht. Die Redaktion zoomte den Landkreis heran.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden