Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Entdecke den Landkreis Augsburg: Mach beim Sommerrätsel „Schau genau“ mit!

Landkreis Augsburg

Sommerrätsel: Schau‘ genau

Auf Instagram teilen wir einmal pro Woche die Bilder unseres Sommerrätsels „Schau' genau.“ Hier sind alle bereits geposteten Bilder samt Tipps zusammengefasst.
Von Maximilian Czysz und Sarah Schöniger
    • |
    • |
    • |
    Hätten Sie‘s gewusst? So sieht das Gersthofer GVZ aus der Luft aus. Einen Hinweis gibt die gerade verlaufende A8 am rechten Bildrand.
    Hätten Sie‘s gewusst? So sieht das Gersthofer GVZ aus der Luft aus. Einen Hinweis gibt die gerade verlaufende A8 am rechten Bildrand. Foto: Marcus Merk

    „Schau genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2025. Die Redaktion zeigt den Landkreis Augsburg aus der Luft. Gesucht werden große und kleine Orte. Manchmal ist auch nur eine Sehenswürdigkeit oder ein markantes Gebäude aus der Gemeinde zu sehen. Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken.

    Die Antworten sollten gesammelt per Mail oder über Instagram-Direktnachricht an eine der Redaktionen gesendet werden:

    • Schwabmünchen: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de
    • Gersthofen: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de
    • Instagram-Account: augsburger_landbote

    Einsendeschluss ist der 15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Bücherpreise.

    1. Tipp: Er befindet sich im westlichen Landkreis

    Bild 1 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 1 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

    2. Tipp: Es handelt sich um einen Ortsteil von Dinkelscherben

    Bild 2 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 2 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

    3. Tipp: Gesucht wird eine Gemeinde mit Brauerei

    Bild 3 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 3 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

    4. Tipp: Zu den Wahrzeichen der gesuchten Stadt gehört ein großer Wasserturm

    Bild 4 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 4 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz

    5. Tipp: Gesucht wird ein Ortsteil von Meitingen

    Bild 5 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 5 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

    6. Tipp: Der Ort liegt an der Schmutter

    Bild 6 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 6 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz

    7. Tipp: Der Ort befindet sich im nördlichen Landkreis

    Bild 7 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
    Bild 7 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden