Sommerrätsel: Schau‘ genau

„Schau genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2025. Die Redaktion zeigt den Landkreis Augsburg aus der Luft. Gesucht werden große und kleine Orte. Manchmal ist auch nur eine Sehenswürdigkeit oder ein markantes Gebäude aus der Gemeinde zu sehen. Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken.

Die Antworten sollten gesammelt per Mail oder über Instagram-Direktnachricht an eine der Redaktionen gesendet werden:

Schwabmünchen: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Gersthofen: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de

Instagram-Account: augsburger_landbote

Einsendeschluss ist der 15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Bücherpreise.

1. Tipp: Er befindet sich im westlichen Landkreis

Icon vergrößern Bild 1 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 1 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

2. Tipp: Es handelt sich um einen Ortsteil von Dinkelscherben

Icon vergrößern Bild 2 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 2 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

3. Tipp: Gesucht wird eine Gemeinde mit Brauerei

Icon vergrößern Bild 3 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 3 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

4. Tipp: Zu den Wahrzeichen der gesuchten Stadt gehört ein großer Wasserturm

Icon vergrößern Bild 4 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 4 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz

5. Tipp: Gesucht wird ein Ortsteil von Meitingen

Icon vergrößern Bild 5 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 5 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk

6. Tipp: Der Ort liegt an der Schmutter

Icon vergrößern Bild 6 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 6 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Maximilian Czysz

7. Tipp: Der Ort befindet sich im nördlichen Landkreis

Icon vergrößern Bild 7 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bild 7 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen? Foto: Marcus Merk