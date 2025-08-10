Sommerrätsel: Schau‘ genau

„Schau genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2025. Die Redaktion zeigt den Landkreis Augsburg aus der Luft. Gesucht werden große und kleine Orte. Manchmal ist auch nur eine Sehenswürdigkeit oder ein markantes Gebäude aus der Gemeinde zu sehen. Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken.
Die Antworten sollten gesammelt per Mail oder über Instagram-Direktnachricht an eine der Redaktionen gesendet werden:
Schwabmünchen: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de Gersthofen: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de
Instagram-Account: augsburger_landbote
Einsendeschluss ist der
15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Bücherpreise.
1. Tipp: Er befindet sich im westlichen Landkreis
Icon vergrößern
Bild 1 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Marcus Merk
2. Tipp: Es handelt sich um einen Ortsteil von Dinkelscherben
Icon vergrößern
Bild 2 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Marcus Merk
3. Tipp: Gesucht wird eine Gemeinde mit Brauerei
Icon vergrößern
Bild 3 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Marcus Merk
4. Tipp: Zu den Wahrzeichen der gesuchten Stadt gehört ein großer Wasserturm
Icon vergrößern
Bild 4 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Maximilian Czysz
5. Tipp: Gesucht wird ein Ortsteil von Meitingen
Icon vergrößern
Bild 5 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Marcus Merk
6. Tipp: Der Ort liegt an der Schmutter
Icon vergrößern
Bild 6 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Maximilian Czysz
7. Tipp: Der Ort befindet sich im nördlichen Landkreis
Icon vergrößern
Bild 7 ist Teil der ersten Runde unseres Rätselposts auf Instagram. Kannst du die Orte erkennen?
Foto: Marcus Merk
Maximilian Czysz
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Sommerrätsel
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Instagram
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden